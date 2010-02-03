100 тысяч рублей похитили у пенсионерки в Нижнем Новгороде

10:14 — 06.02.2017

 Юлия Полякова


100 тысяч рублей похитили у пенсионерки в Нижнем Новгороде. Злоумышленница сообщила, что идёт бесплатная установка счётчиков. 

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, преступление было совершено в доме по улице Крылова в Нижегородском районе областного центра. Неизвестная позвонила в дверь квартиры, сообщила 85-летней хозяйке, что для установки счётчиков ей надо осмотреть коммуникации. Хозяйка пустила женщину, а после ухода гостьи обнаружила пропажу накоплений. Возбуждено уголовное дело о краже. Всего за минувшую неделю полицейские в регионе получили четыре заявления о хищении денег у пенсионеров подобным образом.

Теги: Криминал

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