10 человек погибли на пожарах в праздники в Нижегородской области

13:00 — 09.01.2017

 Юлия Полякова


86 пожаров произошло в Нижегородской области за новогодние каникулы. Погибли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Семь человек на пожарах получили ожоги различной степени тяжести. 78 человек были спасены или эвакуированы. Статистика — с 31 декабря по 8 января. Горело в основном из-за неосторожного обращения с огнём, много пожаров «дали» печи и электрооборудование. В местах проведения праздничных мероприятий возгораний не произошло. 

Пожаров за эти новогодне-рождественские каникулы в регионе произошло на 20 процентов меньше, чем за те же дни в прошлом году. Сократилось и число погибших и пострадавших. 

Спасатели также патрулировали места массового выхода людей на лёд. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Теги: Криминал

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