10 человек погибли на пожарах в праздники в Нижегородской области
86 пожаров произошло в Нижегородской области за новогодние каникулы. Погибли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.
Семь человек на пожарах получили ожоги различной степени тяжести. 78 человек были спасены или эвакуированы. Статистика — с 31 декабря по 8 января. Горело в основном из-за неосторожного обращения с огнём, много пожаров «дали» печи и электрооборудова
Пожаров за эти новогодне-рождес
Спасатели также патрулировали места массового выхода людей на лёд. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано
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