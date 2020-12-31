10 человек погибли на пожарах в праздники в Нижегородской области

86 пожаров произошло в Нижегородской области за новогодние каникулы. Погибли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Семь человек на пожарах получили ожоги различной степени тяжести. 78 человек были спасены или эвакуированы. Статистика — с 31 декабря по 8 января. Горело в основном из-за неосторожного обращения с огнём, много пожаров «дали» печи и электрооборудова ние. В местах проведения праздничных мероприятий возгораний не произошло.

Пожаров за эти новогодне-рождес твенские каникулы в регионе произошло на 20 процентов меньше, чем за те же дни в прошлом году. Сократилось и число погибших и пострадавших.