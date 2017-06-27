Вопросы распространения печатных СМИ обсудят в Нижнем Новгороде 23:22 — 26.06.2017 Ольга Севрюгина

Круглый стол «Распространение печатных СМИ в Нижнем Новгороде» состоится завтра в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.



В обсуждении примут участие представители Законодательного собрания Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода и предпринимательского сообщества.



В адрес ТПП Нижегородской области поступило обращение от предпринимателей, занимающихся распространением прессы, которые указали на трудности по размещению киосков по продаже прессы в Нижнем Новгороде. Многие из них, находящиеся на "красной линии", были снесены этой весной. Предприниматели предлагают в Нижнем Новгороде применить опыт Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-пп «О размещении нестационарных торговых объектов...» в части размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать».

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