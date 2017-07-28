Волна спамеров, рассылающих вирусные письма, накрыла Нижниий Новгород 16:30 — 14.09.2017 Ольга Севрюгина

Множество нижегородцев получили сегодня письма примерно с таким текстом:



На вас подали жалобное письмо.

Согласно договору, подписанному между нами, такие инциденты могут стать причиной введения штрафных санкций по отношению к вам.

В ваших интересах прочитать полный текст жалобы в документе, который мы прикрепили к этому письму и постараться объяснить возникшую ситуацию.



С вложенным однотипным файлом:



19735akt.gz



Эти письма приходят от неизвестных отправителей и содержат угрожающие предупреждения, вынуждающие не подозревающего пользователя посмотреть вложенный файл или пройти по предложенной ссылке. Встречаются разновидности вируса, способного отправлять себя с заражённых компьютеров по имеющимся на компьютере адресатам. То есть такое письмо можно получить и из известного, доверенного источника. В таком случае стоит оповестить отправителя о такой рассылке.

gz - это архив, созданный архиватором gzip (используемом изначально на Linux-системах). Сейчас с подобными архивами работают практически все архиваторы, т.е. запустить вирусный файл (чаще всего это скрипт) можно на любой системе. Вирус тут тщательно сжат и запакован, и если компьютер автоматически сможет распаковать данный файл, разархивировать - система очень пострадает.



Так как большинство вирусов-шифровальщиков используют средства самой системы для шифрования - они не смогут навредить, если пользователь, запустивший подобный файл, работает на компьютере без прав администратора.



Тем не менее, не стоит открывать и запускать в нём вложенные файлы. Они могут содержать троян, с помощью которого осуществляется кража данных с компьютера, пароли, логины, данные банковских карт и прочего.



Ни в коем случае не открывайте подобные письма, не переходите по ссылкам и не сохраняйте прикреплённые файлы.



Пометьте письмо как спам, а потом удалите.

Будьте бдительны!





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