Волна спамеров, рассылающих вирусные письма, накрыла Нижниий Новгород
Волна спамеров, рассылающих вирусные письма, накрыла Нижниий Новгород
На вас подали жалобное письмо.
Согласно договору, подписанному между нами, такие инциденты могут стать причиной введения штрафных санкций по отношению к вам.
В ваших интересах прочитать полный текст жалобы в документе, который мы прикрепили к этому письму и постараться объяснить возникшую ситуацию.
С вложенным однотипным файлом:
19735akt.gz
Эти письма приходят от неизвестных отправителей и содержат угрожающие предупреждения, вынуждающие не подозревающего пользователя посмотреть вложенный файл или пройти по предложенной ссылке. Встречаются разновидности вируса, способного отправлять себя с заражённых компьютеров по имеющимся на компьютере адресатам. То есть такое письмо можно получить и из известного, доверенного источника. В таком случае стоит оповестить отправителя о такой рассылке.
gz - это архив, созданный архиватором gzip (используемом изначально на Linux-системах). Сейчас с подобными архивами работают практически все архиваторы, т.е. запустить вирусный файл (чаще всего это скрипт) можно на любой системе. Вирус тут тщательно сжат и запакован, и если компьютер автоматически сможет распаковать данный файл, разархивировать - система очень пострадает.
Так как большинство вирусов-шифровальщиков используют средства самой системы для шифрования - они не смогут навредить, если пользователь, запустивший подобный файл, работает на компьютере без прав администратора.
Тем не менее, не стоит открывать и запускать в нём вложенные файлы. Они могут содержать троян, с помощью которого осуществляется кража данных с компьютера, пароли, логины, данные банковских карт и прочего.
Ни в коем случае не открывайте подобные письма, не переходите по ссылкам и не сохраняйте прикреплённые файлы.
Пометьте письмо как спам, а потом удалите.
Будьте бдительны!
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