«Стрелку» покрасили (фоторепортаж)

В минувшие выходные неравнодушные нижегородцы обновили и покрасили краской огромную надпись «Стрелка».

Теперь надпись видно с другого берега. "Стрелку" покрасили в исторический алый цвет. На обновление надписи ушло несколько ведер красок. "А знали ли вы об огромной надписи СТРЕЛКА на причале-слиянии Волги и Оки? Большинство из нас и не знало, поиск что надпись была заросшей травой и лет 20 как выцветшей. Мы освежили эту надпись и её можно будет видеть от Кремля, и с Набережной федоровского, и с других видовых мест. Пока мы красили, проплывающие суда приветственно сигналили нам, матросы махали руками. Здорово", - написал в социальной сети организатор акции Петр Кудасов.