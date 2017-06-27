«Сабантуй» отметят массовыми народными гуляньями в Краснооктябрьском районе

1 июля в 10:00 в селе Уразовка Краснооктябрьского района области пройдут торжественные мероприятия национального татарского праздника «Сабантуй». Организаторы: администрация района, Конгресс татар Нижегородской области при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Традиционно отмечаемый как праздник окончания весенне-полевых работ, Сабантуй собирает многочисленных гостей и участников из разных регионов России. В программе праздника большая концертная программа с участием профессиональных и самодеятельных национальных творческих коллективов Нижегородской области, Республики Татарстан, Москвы; спортивные соревнования по национальной борьбе «Кэреш», мини-футболу, армрестлингу, гиревому спорту, настольным играм; конкурсные программы для детей и юношества; выставки-продажи предметов декоративно-прикладного творчества и национальных блюд.