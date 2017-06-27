Выставка живописи Владимира Логинова «Жизнь - дороги» откроется в выставочном комплексе 09:59 — 27.06.2017 Ольга Севрюгина

Новая персональная выставка известного нижегородского художника Владимира Логинова полна сюрпризов и неожиданностей. В ней представлены работы, созданные, в основном, в последние два-три года. За это время художник совершил несколько экзотических поездок: в Индию, Вьетнам, Таиланд, Крым, Киргизию и, конечно, по России. Серии пейзажных этюдов отразили путевые впечатления автора.



Хорошо известно пристрастие художника к причудливым метафизическим и метафорическим натюрмортам. Они построены на парадоксальных сочетаниях предметов и пространств. У зрителя есть возможность проследить эволюцию образов и пластических решений при созерцании новой коллекции работ.



Самый главный сюрприз выставки – показ 18 портретов друзей, родственников и знакомых художника. Многие из представленных персонажей хорошо знакомы нижегородцам в лицо.



Владимир посвящает искусству большую часть времени. Каждая работа представляет собой результат сопоставления разных культур, традиций. Работы никак нельзя трактовать прямо: эксперимент с формами, соотношением фигур, цветом, объёмами и фактурами приводит к многозначности образов.



«Живопись для меня как отдушина, - признается Владимир Логинов. – В каждой стране, куда меня заносит ветер странствий, ищу пейзажи, которые бы «зацепили», и переношу их на полотно».

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