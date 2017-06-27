Выставка живописи Владимира Логинова «Жизнь - дороги» откроется в выставочном комплексе
Выставка живописи Владимира Логинова «Жизнь - дороги» откроется в выставочном комплексе
Хорошо известно пристрастие художника к причудливым метафизическим и метафорическим натюрмортам. Они построены на парадоксальных сочетаниях предметов и пространств. У зрителя есть возможность проследить эволюцию образов и пластических решений при созерцании новой коллекции работ.
Самый главный сюрприз выставки – показ 18 портретов друзей, родственников и знакомых художника. Многие из представленных персонажей хорошо знакомы нижегородцам в лицо.
Владимир посвящает искусству большую часть времени. Каждая работа представляет собой результат сопоставления разных культур, традиций. Работы никак нельзя трактовать прямо: эксперимент с формами, соотношением фигур, цветом, объёмами и фактурами приводит к многозначности образов.
«Живопись для меня как отдушина, - признается Владимир Логинов. – В каждой стране, куда меня заносит ветер странствий, ищу пейзажи, которые бы «зацепили», и переношу их на полотно».
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