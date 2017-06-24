Обрушившийся дом на улице Углова в Нижнем Новгороде снесут 12:16 — 24.06.2017 Ольга Севрюгина

Дом № 4 по улице Углова в Нижнем Новгороде, который частично обрушился 15 июня, межведомственная комиссия признала аварийным и подлежащим сносу. Такое решение было принято вчера, передаёт управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.



С момента обрушения сотрудники администрации района, ДУКа и управления по делам ГО и ЧС Нижнего Новгорода ежедневно контролировали ситуацию и убеждали жителей в необходимости переезда. Глава администрации Приокского района Виталий Ковалев лично встретился с жильцами, отказывающимися от переезда и объяснил, что переезд в манёвренный фонд не лишает их права на получение жилья в установленные законом сроки. В манёвренный фонд на улице Корейской переехала только одна семья, ещё три – в другие квартиры. На 22 июня в доме оставались семь человек, с том числе семья с ребёнком. Органы опеки заявили родителям, что они должны обеспечить его безопасность, и, если они этого не сделают, его могут забрать. На следующий день семья переселилась к родственникам, отказавшись от манёвренного фонда.

« Жители, которые сейчас переехали к родственникам или друзьям, в любой момент могут обратиться в администрацию района и им незамедлительно будет предоставлено жилье в манёвренном фонде», -отметил Ковалев. Дом уже отключен от электричества и газа.

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