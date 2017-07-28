Начинается осенняя сессия Международного литературного фестиваля имени Максима Горького 09:54 — 14.09.2017 Ольга Севрюгина

Фестиваль состоится в марте 2018 года в дни празднования 150-летия писателя, а сегодня составляются списки участников и гостей, формируется программа мероприятий будущего форума. 14-15 сентября в Нижнем Новгороде пройдёт Осенняя фестивальная сессия с участием известных писателей и литературоведов.



Откроется Осенняя сессия 14 сентября в Арсенале пресс-конференцией и официальным подписанием Соглашения о ежегодном проведении Международного литературного фестиваля имени Максима Горького в Нижнем Новгороде. Соглашение подпишут Глава города и организаторы фестиваля.



В детских библиотеках города с юными читателями встретятся и в игровой беседе расскажут о своих книгах замечательные писатели Олег Рой и Елена Усачева.



Студентам гуманитарных факультетов ННГУ, НЛГУ, ВШЭ и Мининского университета прочтут лекции литературоведы, профессора РГГУ, доктора наук Давид Фельдман и Михаил Одесский, авторы интересного исследования легендарного романа «12 стульев» и его полной восстановленной версии. Также со студентами встретится прозаик, эссеист, сценарист, автор недавно вышедшей книги о И.Бродском Максим Гуреев. Юрий Крылов – директор по развитию крупнейшего издательства «АСТ», готов встретиться и ответить на вопросы потенциальных нижегородских авторов.

В музее Горького вечером 14 сентября состоится Поэтический вечер участников конкурса «Человек – это звучит гордо!», который проходит на «Радио России - Нижний Новгород». Участие в нем примут как профессиональные, так и непрофессиональные поэты.

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