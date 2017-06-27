http://shantsevvp.livejournal.com/149584.html.

Справка "НП"

В марте 2017 года Валерий Шанцев создал экспертную комиссию с целью подготовки рекомендаций по дальнейшему использованию ажурных металлоконструкций, расположенных на территории порта. В состав комиссии вошли 25 человек, среди которых председатель комиссии, ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, профессор кафедры теории сооружений и технической механики, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова, директор Приволжского филиала «Центр современного искусства» Анна Гор, руководитель МУ «Рождественская сторона» Александр Сериков, а также Ирина Агафонова, Марина Игнатушко, Георгий Молокин, депутаты Законодательного собрания, представители архитектурного сообщества.

«В последнее время велось много споров вокруг судьбы ажурных металлических конструкций на Стрелке. Некоторые специалисты настаивали на их очередном, третьем переносе – на этот раз на территорию современной Нижегородской ярмарки. Признаюсь, лично мне этот вариант импонировал. Другие предлагали сохранить их на Стрелке», - напомнил губернатор.По словам главы региона, ажурные металлические конструкции останутся на Стрелке.«Независимая экспертная комиссия, которую я создал из числа наиболее авторитетных и уважаемых специалистов, детально проанализировала ситуацию. Руководствуясь их рекомендациями, принято решение оставить ажурные конструкции на Стрелке», - заявил Валерий Шанцев.Губернатор отметил, что утверждение данного решения планируется на ближайшем заседании Градостроительного совета.Как сообщалось ранее, Валерий Шанцев предостерег чиновников от принятия решений по Стрелке без учета общественного мнения. «Нужно сохранять такие объекты, делать их доступными для всех, а вот каким образом – будем решать вместе», — заявил Валерий Шанцев в своем блоге в «Живом Журнале» 16 февраля 2017 года.