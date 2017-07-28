Меньше месяца остается до завершения приема работ на конкурс "История одной фотографии"
Меньше месяца остается до завершения приема работ на конкурс "История одной фотографии"
Конкурс проводится главным управлением ЗАГС Нижегородской области в целях пропаганды лучших семейных ценностей и традиций, развития творческого потенциала жителей Нижегородской области.
Желающие принять участие в конкурсе могут, используя фотографию из семейного архива разных лет, начиная с 20-х – 30-х годов XX века, написать историю фотографии в любой форме: очерк, эссе, рассказ, стих, зарисовка, заметка житейской или семейной истории.
Анкеты и материалы в срок до 30 сентября 2017 года представляются в главное управление ЗАГС Нижегородской области по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.1а, в отделы ЗАГС Нижегородской области, либо направляются посредством электронной связи по адресу:
По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке будут вручены дипломы.
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