Меньше месяца остается до завершения приема работ на конкурс 'История одной фотографии'

Конкурс проводится главным управлением ЗАГС Нижегородской области в целях пропаганды лучших семейных ценностей и традиций, развития творческого потенциала жителей Нижегородской области.

Желающие принять участие в конкурсе могут, используя фотографию из семейного архива разных лет, начиная с 20-х – 30-х годов XX века, написать историю фотографии в любой форме: очерк, эссе, рассказ, стих, зарисовка, заметка житейской или семейной истории.

Анкеты и материалы в срок до 30 сентября 2017 года представляются в главное управление ЗАГС Нижегородской области по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.1а, в отделы ЗАГС Нижегородской области, либо направляются посредством электронной связи по адресу:

official@zags.kreml.nnov.ru.

По итогам конкурса победителям в торжественной обстановке будут вручены дипломы.





