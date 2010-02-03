II Форум краеведов Поветлужья прошёл в Варнавине

15:13 — 07.02.2017

 Ольга Гогуленко


Более восьмидесяти человек участвовали во II Форуме краеведов Поветлужья.

На форум в Варнавино собрались учёные, священники, преподаватели истории, библиотекари, музейные работники, представители органов власти из Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Городецкого, Краснобаковского, Тонкинского, Уренского районов.

Основная тема - подготовка к празднованию 600-летия прихода Варнавы Ветлужского на Красный берег реки Ветлуги. На мероприятии известный краевед-исследователь Николай Морохин представил свою новую книгу «Ветлужский летописец», которая разворачивает перед читателем три века событий в Поветлужском крае.

Теги: Губерния

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