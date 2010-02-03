II Форум краеведов Поветлужья прошёл в Варнавине
Более восьмидесяти человек участвовали во II Форуме краеведов Поветлужья.
На форум в Варнавино собрались учёные, священники, преподаватели истории, библиотекари, музейные работники, представители органов власти из Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Городецкого, Краснобаковского
Основная тема - подготовка к празднованию 600-летия прихода Варнавы Ветлужского на Красный берег реки Ветлуги. На мероприятии известный краевед-исследов
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