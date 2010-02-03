II Форум краеведов Поветлужья прошёл в Варнавине

Более восьмидесяти человек участвовали во II Форуме краеведов Поветлужья.

На форум в Варнавино собрались учёные, священники, преподаватели истории, библиотекари, музейные работники, представители органов власти из Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Городецкого, Краснобаковского , Тонкинского, Уренского районов.