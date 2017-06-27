Гринпис поддержит нижегородский экологический проект 23:17 — 26.06.2017 Ольга Севрюгина

Международная общественная организация Гринпис окажет поддержку проекту «#БезБумаги». Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала РАНХиГС.



Этот проект был создан студенткой Нижегородского института управления -филиала РАНХиГС Алисой Шинкарук и её единомышленниками в Дзержинске.



Помощь от Гринпис будет заключаться в виде раздаточных материалов, которые расскажут жителям о проекте и важности раздельного сбора мусора. Сегодня в Дзержинске в рамках проекта в различных учреждениях установлено пять специальных эко-контейнеров, в которые собирается использованная бумага, ненужная печатная продукция и другая макулатура. За май удалось собрать и отправить на переработку больше тонны бумаги. Организаторы проекта надеются за год собрать в Дзержинске десять тонн бумажного мусора и привлечь к проекту другие районы области.

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