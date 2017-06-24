Общественно – патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» пройдёт в Нижнем Новгороде
Общественно – патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» пройдёт в Нижнем Новгороде
Досье «НП»
Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!», названная по строчке стихотворения поэта Роберта Рождественского, была создана в 2014 году. Главная цель акции - сохранения памяти о доблести и героизме нашего народа в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В основе программы – моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового на тему Великой Отечественной войны.
367
Комментирование данного материала запрещено администрацией.