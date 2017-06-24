Общественно – патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!» пройдёт в Нижнем Новгороде 10:33 — 23.06.2017 Ольга Севрюгина

Для ветеранов Великой Отечественной Войны, активистов «Бессмертного полка» и молодёжных патриотических организаций на сцене нижегородского ТЮЗа 27 июня состоится концерт с участием солистов вокально-инструментальных ансамблей Министерства обороны РФ, а также выступления кадетских учебных заведений, юных суворовцев и нахимовцев.



Досье «НП»



Общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!», названная по строчке стихотворения поэта Роберта Рождественского, была создана в 2014 году. Главная цель акции - сохранения памяти о доблести и героизме нашего народа в Великой Отечественной войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В основе программы – моноспектакль Народного артиста СССР Василия Ланового на тему Великой Отечественной войны.

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