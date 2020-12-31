2,5 тысячи единиц запрещённой спиртосодержащей продукции было выявлено в регионе в праздники

Почти 2,5 тысяч единиц запрещённой спиртосодержащей непищевой продукции выявило Управление регионального Роспотребнадзора.

Специалисты Управления в новогодние праздники провели 222 проверки в магазинах, аптеках, торговых павильонах. В ходе их наложили арест на 2495 единиц спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны и тоники), реализация которой запрещена. В частности, 14 флаконов медового лосьона обнаружено в продаже в р.п. Бутурлино, в магазине "Импульс" г. Лукьянов продавался тоник кедровый и лосьон "Витасепт", в р.п. Вахтан г. Шахунья в магазине "Заря" также продавались лосьоны и тоники.

Управление просит жителей сообщать о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции по телефонам «горячей линии» 436-78-90, 436-77-92.