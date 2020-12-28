Зимний мост

Под Новый год сбылось давнее желание жителей Павловского района: райцентр и левый берег Оки с посёлком Тумботино и другими населёнными пунктами соединил понтонный мост.

До сих пор наплавной мост в Павловском районе действовал только шесть месяцев в году. В остальное время работал паром, а зимой местные жители ходили прямо по льду, рискуя, когда он начинал подтаивать. В июле этого года с инспекционной поездкой в Павловском районе побывал губернатор Валерий Шанцев. Проблема снова обсуждалась, глава региона поставил задачу модернизировать понтонный мост, чтобы можно было использовать его зимой. И вот переправа открыта. Для Павлова это первый опыт. Пока мост только для пешеходов. Он должен вмёрзнуть в лёд. С 1 января предполагается пустить по нему транспорт.