Снеговик для ёлки

Самодельные игрушки украсили главную ёлку Сеченовского района.

Впервые здесь провели конкурс среди воспитанников детских садов и школьников по изготовлению игрушек для новогодней ёлки села. На конкурс было представлено 105 объёмных игрушек в самых разных номинациях: символ Нового года, лучшая семейная игрушка, Дед Мороз и Снегурочка, гирлянда и другие. 14 человек признаны победителями

Десятилетний Алексей Морозов смастерил снеговика из монтажной пены, колокольчики из пластиковых бутылок сделал одиннадцатилетний Дмитрий Строин, семилетняя Ольга Новикова сваляла петуха, а её ровесница Анжела Янышева изготовила рождественский венок, взяв для него шишки, ветки ели. Свои яркие, красивые игрушки эти и другие ребятишки сами повесили на ёлку. Победители и участники, в свою очередь, тоже не остались без подарков.