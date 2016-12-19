Петух – главный сувенир

В Бутурлинском районе появился Новогодний бульвар.

На главной площади посёлка перед украшенной ёлкой устроили игры, театральное представление. Здесь же развернулась ярмарка с новогодними сувенирами, с петухом — символом наступающего года — во главе. Он же главенствовал и на празднике в местном музее, где сотрудники показали маленьким посетителям и их родителям новогоднюю сказку о Золотом Петушке. На 17 мастер-классах в новогодней академии волшебства можно было своими руками сделать любую поделку: игрушку на ёлку, нарядную свечу, ангела. И даже посетить резиденцию Деда Мороза, которая будет принимать гостей в выставочном зале центра досуга, ремёсел и туризма до Старого Нового года.