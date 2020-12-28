Обновы огнеборцам

Новую технику получили огнеборцы в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Лыскове и Сарове. Пожарные автоцистерны – от нижегородских инженеров-конструкторов.

Автомобиль – с шестиместной кабиной, цистерна – на 1000 литров воды, да ещё 60-литровый бак для пены. Автоцистерны получили нижегородцы и лысковчане, а арзамасцам передали насосную станцию. Вручался ещё штабной автомобиль на девять человек. Ключи от новой техники огнеборцам в минувшую среду передали заместитель губернатора Роман Антонов и начальник Главного управления МЧС по региону Алексей Шиканов, который, к слову, сообщил, что в подразделениях, которые финансируются за счёт бюджета Нижегородской области, техника сегодня обновлена на 90 процентов.

Накануне 50-метровый подъёмник, квадроцикл, снегоболотоход и беспилотный летательный аппарат получили саровские пожарные. Техника – от МЧС России.