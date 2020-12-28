Обновы огнеборцам
Новую технику получили огнеборцы в Нижнем Новгороде,
Арзамасе, Лыскове и Сарове. Пожарные автоцистерны – от нижегородских инженеров-конструкторов.
Автомобиль – с шестиместной кабиной, цистерна – на 1000 литров воды, да
ещё 60-литровый бак для пены. Автоцистерны получили нижегородцы и лысковчане, а
арзамасцам передали насосную станцию. Вручался ещё штабной автомобиль на девять
человек. Ключи от новой техники огнеборцам в минувшую среду передали
заместитель губернатора Роман Антонов и начальник Главного управления МЧС по
региону Алексей Шиканов, который, к слову, сообщил, что в подразделениях,
которые финансируются за счёт бюджета Нижегородской области, техника сегодня
обновлена на 90 процентов.
Накануне 50-метровый подъёмник, квадроцикл, снегоболотоход и
беспилотный летательный аппарат получили саровские пожарные. Техника – от МЧС
России.
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