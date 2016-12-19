На сто больше

Андрей Гришин стал сотым ребёнком, родившимся в этом году в Сеченовском районе.

Это второй сын в семье жителей Сеченова Светланы и Александра Гришиных. Первому их ребёнку, Никите, шесть лет. Он с нетерпением ждал, когда папа и мама подарят ему братика. Счастливых родителей поздравили заведующая районным ЗАГСом Людмила Васина, начальник управления соцзащиты населения Ольга Жукова, помощник главы администрации района Валерий Томачков. Они вручили маме и папе малыша памятный подарок и пожелали, чтобы мальчик рос здоровым.