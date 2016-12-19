Новости спорта

Лыжня зовет!

2 февраля на Щёлоковском хуторе уже в 32-й раз пройдет легендарная гонка «Лыжня России».

Она является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием нашей страны. В Нижнем Новгороде на старт выйдут более 5000 человек. Наряду с любителями в соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, дети, ветераны спорта, политики.

Регистрация участников будет проходить 2 февраля с 8.30 до 11.00 на поляне Щелоковского хутора. В 11.30 состоится церемония открытия «Лыжни России 2014», затем пройдут массовые старты на дистанциях 5 км и 10 км, забег почетных гостей на 2014 метров, а завершат фестиваль брендированный и семейный забеги.

В шаге от «Финала Четырех»

«Губерния» более чем уверенно обыграла французский «Араго де Сет» и теперь за выход в четверку сильнейших клубов Кубка Европейской конфедерации волейбола поборется с греческим «Олимпиакосом».

Это один из неудачников Лиги чемпионов. Первый матч в рамках челледж-раунда пройдет в Нижнем Новгороде 5 февраля, в Греции соперники встретятся спустя неделю.

Что касается четвертьфинальных игр с «Сетом», то после победы в Монпелье — 3:0 — «Губерния» была сильнее и на своей площадке — 3:1. Счет по партиям — 19:25, 25:21, 25:20, 25:17. Больше всего очков волжанам принесли Сергей Савин — 19 — и Николай Павлов — 14.