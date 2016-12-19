Архив номеров — №8 от 28.01.2014
Новости спорта
Лыжня зовет!
2 февраля на Щёлоковском хуторе уже в 32-й раз пройдет легендарная гонка «Лыжня России».
Она является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием нашей страны. В Нижнем Новгороде на старт выйдут более 5000 человек. Наряду с любителями в соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены, олимпийские чемпионы, дети, ветераны спорта, политики.
Регистрация участников будет проходить 2 февраля с 8.30 до 11.00 на поляне Щелоковского хутора. В 11.30 состоится церемония открытия «Лыжни России 2014», затем пройдут массовые старты на дистанциях 5 км и 10 км, забег почетных гостей на 2014 метров, а завершат фестиваль брендированный и семейный забеги.
В шаге от «Финала Четырех»
«Губерния» более чем уверенно обыграла французский «Араго де Сет» и теперь за выход в четверку сильнейших клубов Кубка Европейской конфедерации волейбола поборется с греческим «Олимпиакосом».
Это один из неудачников Лиги чемпионов. Первый матч в рамках челледж-раунда пройдет в Нижнем Новгороде 5 февраля, в Греции соперники встретятся спустя неделю.
Что касается четвертьфинальных игр с «Сетом», то после победы в Монпелье — 3:0 — «Губерния» была сильнее и на своей площадке — 3:1. Счет по партиям — 19:25, 25:21, 25:20, 25:17. Больше всего очков волжанам принесли Сергей Савин — 19 — и Николай Павлов — 14.
Баски устроили встряску
За последнюю пару сезонов «Нижний Новгород» отучил своих болельщиков от крупных поражений. И вот разгром состоялся. Причем в момент весьма неподходящий, так как поставлены под сомнения перспективы «горожан» в Кубке Европы. Пойдет ли такая встряска на пользу?
«НН»: Рочести (19 очков), Губанов (10), Томпсон (9), Коробков (8), Антонов (2), Бабурин (2), Панин (2), Хвостов (2), Ивлев, Савельев.
Мумбру, Эрвелль, Габриэль, Лопез, Маркота, Гримау… Только перечисление этих имен уже говорит о том, соперник какого уровня противостоял нашей команде. Вряд ли она, ослабленная травмами, серьезно рассчитывала на победу в обители басков. Всё-таки, в первую очередь, необходимо было не проиграть много, ведь вполне вероятно, что на финише группового турнира придется считать разницу мячей. Увы, выполнить эту задачу «Нижнему» не удалось.
Поражение с разницей минус 26 — более чем серьезный удар по турнирным перспективам БК «НН». В ответном матче, который пройдет завтра, волжанам нужно брать реванш. Пусть даже и с меньшей разницей. Поражение же оставит лишь небольшие шансы на выход в плей-офф.
Группа «L»
1. Бильбао
2. Црвена Звезда
3. Нижний Новгород
4. Паниониос
29 января. Нижний Новгород — Бильбао (КРК «Нагорный», 19.30).
В Иркутск отправились трое
В воскресенье в городе на Ангаре стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом, участниками которого стали три игрока «Старта».
За сборную Казахстана выступают Денис Максименко и Леонид Бедарев, а честь Белоруссии отстаивает Евгений Свиридов. Между тем в чемпионате России «Старт» крупно уступил «Зоркому» — 3:9 (голы: Ишкельдин (13, 57), Доровских (21, 66 — с пенальти, 70, 84), Миргазов (32), Цыганенко (45), Захаров (52) — Патяшин (5, 49), Киселев (79)).
Следующие матчи подопечные Алексея Дьякова проведут дома 6 и 9 февраля против «Родины» и «Уральского трубника».
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