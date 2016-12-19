«Габала» выиграть не дала

В двух контрольных матчах турецкого сбора футболисты «Волги» добились победы и сыграли вничью.

22 января они померились силами с командой «Габала», идущей второй в чемпионате Азербайджана. Между прочим, тренирует ее экс-наставник московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин. Встреча закончилась нулевой ничьей. «Волга» играла в таком составе: Парейко (Комаров, 46), Родич (Кичин, 64), Буйволов (Польчак, 46), Ковальчик, Чичерин (Полянин, 64), Алдонин (Суханов, 64), Путило (Дворнекович, 64), Каряка (Миносян, 64), Концедалов (Шуленин, 64), Шелтон (Леандро, 64), Мулумба (Даниленко, 46; Сычёв, 77). До серии замен хорошие моменты не использовали Лутон Шелтон и Артем Даниленко, а вот после 64-й минуты в игре наступило затишье, информирует официальный сайт нижегородского клуба. Игроком матча пресс-служба «Волги» назвала Сергея Парейко.

Напомним, что в первом поединке сбора, проходившего в турецком Белеке, дружина Юрия Калитвинцева одолела «Кайсар» из города Кызылорда (Казахстан) — 3:2. Голы забили Андрей Каряка, Антон Путило и потенциальный новобранец Артур Миносян — полузащитник из новороссийского «Черноморца».

По словам Калитвинцева, Миносян, хавбек Эдуард Суханов из латвийского «Вентспилса» и уже выступавший у нас защитник Никита Чичерин из московского «Динамо» будут просматриваться и на втором сборе, в отличие от игрока обороны Валерия Кичина, который не выдержал конкуренцию на своей позиции. Должен пополнить нижегородские ряды польский полузащитник Ариэль Борысюк из «Кайзерслаутерна» (Германия). В полную силу сможет заниматься Дмитрий Булыкин, не участвовавший в контрольных матчах первого сбора из-за повреждения. А вот Семена Булгару по причине травмы направили на медицинское обследование.

На родину «волгари» вернулись 23 января, а уже через четыре дня снова взяли курс на Турцию, где состоятся шесть контрольных игр. Чемпионат России возобновится в марте.