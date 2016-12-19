Факты и факторы

О всей стране надо думать

«Сижу, о России тужу». Весьма парадоксальный факт выяснили социологи ФОМ: думы наших людей чаще распространяются на территорию всей страны, чем на одну, конкретно взятую малую родину.

В частности, общероссийскими проблемами озабочено 38 процентов, в то время как местечковыми – лишь 30. При этом большинство наших людей уверенно заявляют, что они в первую очередь жители именно своего города (села), а уж во вторую – составляют общую агломерацию по имени государство со своими соседями из других регионов.

Наиболее «домовитые» люди проживают вовсе не в селах, а в мегаполисах-миллионниках. Ну а те, кто сначала «россиянин», а уж потом прочий «чанин» и «родец», предпочитают селиться в городах с населением от 250 тысяч человек.

Гоголь прав. До Казани доедет

(Средний балл за состояние дорог в 15 крупнейших городах. Исследование SuperJob)

Вампирская подноготная соискателя

«Работодатель должен знать всё». Специалисты портала SuperJob выяснили: все чаще и чаще при приеме на работу у россиян с пристрастием выспрашивают вовсе не про их профессиональные навыки и умения.

Западная мода на «стрессреакции», подкрепленная чисто русской фантазией, порой выдает на-гора просто незабываемые перлы. Например, соискатель должности инженера по нормированию труда не нашелся, что ответить, услышав на собеседовании «Готовы ли вы убить человека?», а потенциальная бухгалтерша всерьез растерялась, когда кадровик поинтересовался у нее: «Зачем мухе восемь ног, когда у человека всего две?»

Из других «вопросов на реакцию» стоит отметить, например, такую нетленку, как «Ваш парень оборотень или вампир?» или «Как в Москве найти негра-гея?».

Работающие активисты

(Лидеры и аутсайдеры по проценту экономической активности населения в возрасте от 15 до 72 лет от общего количества жителей по регионам ПФО в сентябре – ноябре 2013 года. Данные Нижегородстата)

Щедрость без преференций

«В презент – всю широту души». Служба исследований HeadHunter составила мини-рейтинг наиболее поразивших воображение респондентов новогодних подарков, о которых наши люди что-то слышали, а кое-кто даже и сам видел.

В списке, который наглядно демонстрирует всю щедрость русского характера, в частности, присутствуют Bentley, Alfa Romeo и квартира в Москве. Не говоря уж о таких «мелочах», как билет на новогоднее представление в Большой театр (1 миллион рублей) или поездка на Гран-при Формулы-1 (чуть подешевле).

Разумеется, большинство опрошенных (64 процента) гордо отказалось бы от подобных подарочков. Примерно четверть респондентов готовы принять подобный знак внимания, но, как говорится, без дальнейших преференций. И лишь 5 процентов сознались: мол, мы в случае чего «готовы на всё».

И не рублем больше!

(Сколько, на ваш взгляд, в среднем может стоить обычный корпоративный подарок от делового партнера? Опрос Headhunter)



