Полный кавалер

Выходец из села Кладбищи Сергачского уезда Александр Степанович Фомин за свои подвиги в 1913 –1916 годы получил четыре Георгиевских креста и две Георгиевские медали.

О герое нам рассказал его родственник, ректор Нижегородского института менеджмента и бизнеса Александр Егоршин. В 1913 году будущий Георгиевский кавалер был призван на действительную военную службу. Вскоре началась война с Германией и Австро-Венгрией, и он стал военным разведчиком.

– Мой отец, – рассказал Александр Егоршин, – хорошо знал Александра Степановича и с его слов описывал наиболее характерные черты его личности. Это был человек крепкого телосложения, среднего роста, обладавший большой выносливостью и смекалкой.

В годы войны Александр Фомин 50 раз участвовал в штыковых схватках на передовой, и только один раз его ранило. В боевых действиях полностью раскрылся его талант разведчика. Он был недюжинной силы и перебрасывал через плечо с помощью штыка своих поверженных врагов. По словам самого фронтовика, однажды он взял «на штык» и в плен 170 немцев – «языков», показания которых сохранили жизнь тысячам русских солдат.

После войны Александр Фомин вернулся в родные Кладбищи. Звание Полного Георгиевского кавалера, что равнозначно Герою Советского Союза периода Второй мировой войны, он носил с гордостью, пока это было возможно и небезопасно. «В чем-то его судьба схожа с судьбой шолоховского Григория Мелехова», – считает Александр Егоршин. В Гражданской войне Александр Фомин не участвовал. Скончался герой в 1936 году.

Наш собеседник вел поиск сведений о Фомине. Результаты своих исследований передал в Сергачский краеведческий музей вместе с муляжом русского воина времен войны 1914 года, грудь которого украшает Полный георгиевский бант.