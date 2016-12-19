Ловушка для директора школы

Мошенники ищут все новые способы обмана. На этой неделе добрались до школ и детских садов. Директорам звонили с «интересным» предложением.

Человек на другом конце провода представлялся работником регионального министерства образования. Говорил, что звонит по поручению из министерства федерального.

– Имена и должности назывались реальные, – рассказывает заместитель министра образования Нижегородской области Елена Родионова. – Видимо, их взяли на сайте.

Директорам школ, завучам или заведующим детскими садами сообщали, что у них выявлены большие нарушения, создается комиссия, могут даже уволить. Да-да, всё настолько серьезно. Но если, мол, не хотите прихода комиссии и страшных последствий, то вопрос можно решить. На языке звонивших, «закрыть крышечку». Всего-то перечислить деньги на определенный счет. Суммы назывались в районе 100 тысяч рублей.

И педагоги… тут же перезвонили в региональное министерство.

– За один день мы получили больше десятка таких сообщений, – продолжает Елена Родионова. – Мошенники были явно далеки от сферы образования. Они не знали, что у работников министерства настолько тесные связи с учреждениями, что там знают и голоса наши, и манеру поведения. В том, что это группа людей, нет сомнения. Голоса были и мужские, и женские. Думаю, звонили не с территории Нижегородской области. Информацию о случившемся мы передали в полицию.

Несколько подобных звонков в нижегородских школах раздалось осенью, но теперь прямо волна пошла. По словам заместителя министра, ни в одном учреждении на уловку жуликов не поддались. К слову, в Княгинине недавно был случай. Позвонили заместителю ректора местного вуза. Мол, сын ваш устроил ДТП, срочно нужны деньги, чтобы решить вопрос, а иначе его посадят. Изобразив ужас, заместитель ректора на все условия согласился и… позвонил в полицию. Просто сына у него нет. Жуликов тогда поймали. Так что педагогов не проведешь.

О звонках «про нарушения» министерство тут же разослало информацию во все районы.