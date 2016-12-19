Проект «112» и другие

Сразу два ведомства, отвечающих за безопасность жителей Нижегородской области, сообщили на этой неделе, каким был минувший год и что на нынешний планируют: управления МЧС и МВД. В регионе готовят к осуществлению несколько крупных проектов.

Огонь да вода

Должен заработать в полную силу канал связи «112». Сейчас по этому телефону можно вызвать пожарных, спасателей. Должны добавиться полиция, «скорая помощь», газовая служба. Начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области Алексей Шиканов сообщил, что технический проект готов. Осталось определить места и порядок создания центров обработки вызовов. Чтобы каждый житель региона смог, позвонив по каналу «112», получить помощь в любой сложной ситуации, нужно больше миллиарда рублей: 437 миллионов должно пойти из федеральной казны, 415 – из областной, 87 – из местных бюджетов, остальное – из других источников.

В прошлом году во всех районах области заработали единые дежурно-диспетчерские службы. Еще одним крупным проектом должна стать реконструкция системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в частности установка сирен.

К слову, ситуаций, отнесенных к чрезвычайным, в прошлом году в регионе было пять: падение самолета в Богородском районе, оползень в Бутурлине и крупные дорожные аварии. Алексей Шиканов сообщил, что всего в ДТП, на пожарах и на воде в регионе за прошлый год погибли 1236 человек – на 26 больше, чем в году предыдущем. При том что число пожаров и погибших на них людей в регионе год от года уменьшается. В 2013 году огонь оборвал 316 жизней. А вот жертв воды оказалось больше, чем в 2012-м, на 15 процентов – 194. Губернатор Валерий Шанцев подчеркнул, что всем, в том числе муниципальной власти, нужно больше заниматься профилактикой происшествий.

Зелье, патроны, оружие

Что касается преступлений, то в прошлом году их число в регионе снизилось почти на 15 процентов – до 47147. При этом, как заявил начальник Главного управления МВД по Нижегородской области Иван Шаев, по уровню раскрываемости преступлений у нас третье место среди 15 крупнейших регионов России. Вместе с тем генерал отметил, что тревогу вызывают уличная преступность, рост числа погибших в ДТП.

К слову, в наступившем году на счету нижегородских полицейских уже несколько успешных операций. Вместе с региональным УФСБ и коллегами из Северо-Западного федерального округа взяли 23 участников преступного сообщества, поставлявшего наркотики в Нижегородскую область. У них изъяли свыше 40 кг зелья, а потом еще, из тайника, – 113,3 кг, а также оружие и патроны.

Задержаны подозреваемые в нападении на ювелирный магазин в Сергаче. Добычей вооруженных преступников стало более 300 украшений. Их взяли после сбыта колец скупщикам. Остальное нашли в квартире, которую злоумышленники снимали в Нижнем Новгороде, вместе с 11 залоговыми билетами из ломбардов.

Заместитель губернатора Валерий Назаров сообщил, что правительство области и глава региона работу управления оценивают положительно, и выразил надежду, что в этом году больше внимания будет уделяться созданию добровольных народных дружин.