Заговори, чтобы тебя услышали

Это и правда очень важно — быть услышанным. Именно поэтому, когда на прошлой неделе к нам в редакцию пришел Валерий Шанцев, мы постарались сделать всё, чтобы он услышал наших читателей. Губернатор тоже воспользовался возможностью объяснить свое видение тех или иных проблем. При этом предупредил: руководитель области или города не всегда говорит «да». Он должен уметь говорить «нет». Признаться, на некоторые вопросы мы действительно хотели бы услышать иные ответы. Но, как говорят, можно спорить с человеком. Аргументы говорят сами за себя.

Как тревожен этот путь

Еще в декабре 2012 года «НП» впервые написала о том, что по приказу Минтранса прекращено прямое сообщение между северной частью региона и областным центром. Жители Тоншаевского и Шахунского районов, чтобы добраться до места, вынуждены пересаживаться с одной электрички на другую, причем делать это на неприспособленных платформах. Да и интервал движения оставляет желать лучшего. Больше года мы пытались хоть чем-то помочь нашим читателям, но везде слышали один и тот же ответ: «Не положено!»

— Мы тоже обращались с этим вопросом в Минтранс, — безусловно, ситуация Валерию Шанцеву знакома: — И не только мы — решение-то принято по всей стране, и отменить его в пределах одного региона нельзя. Да, область у нас большая, но есть еще больше, где путь делится не на два, а на пять участков. То, что я сейчас скажу, людям не понравится, но логика РЖД такова: ну не могут они пускать пригородные поезда, образно говоря, по всей России. Если хочешь ехать без пересадок, садись на поезд дальнего следования. Другое дело, что раз принято такое решение, нужно людям обеспечить всё по максимуму — безопасный переход, хорошую платформу, небольшой промежуток времени между электричками. Вот это сделать во власти РЖД. Я обещаю еще раз посмотреть на ситуацию именно с этой точки зрения. Вот тут помочь можно и нужно, и никаких аргументов против этого со стороны РЖД я никогда не приму. Обязательно встречусь с руководством железной дороги, отправлю своих специалистов посмотреть условия на пересадочной станции. Подумаем, что можно и нужно сделать, чтобы хоть в этом людям помочь.

В обратную сторону

Еще одна тема, касающаяся абсолютно всех, — ЖКХ . О ней глава региона заговорил на встрече с журналистами «НП» сам, хотя вопрос, по большому счету, не его — муниципалитета. Как и многие другие. Но именно их решать приходится часто. В каждом прямом эфире губернатора просят помочь спилить аварийное дерево во дворе или отремонтировать кровлю. Не в буквальном смысле, разумеется. Просто людям кажется: достаточно ему вмешаться — и дело сдвинется с мертвой точки. Да, так действительно бывало, и не раз, но правильно ли это? Вот в чем вопрос.

— Вся государственная власть в регионе заканчивается на мне,-то ли в шутку, то ли всерьез посетовал Шанцев. — Но каждый должен заниматься своим делом. Тогда будет порядок. Что касается ЖКХ , могу сказать открыто: до тех пор, пока мы не наберемся смелости и не проведем реформу в этой сфере, порядка в ней не будет. У нас объективно сейчас заложена система, которая не работает. Установлена отрицательная рентабельность этого производства. К чему это ведет? К банкротству. Ну, и какой нормальный бизнес придет в эту сферу? Посмотрите: ни в одном многоквартирном доме нет собственника. Собственность в 17 этажей, допустим, есть, а собственника нет, нет юридического лица, нет бюджета дома, никто его не принимает на год, два, три. А ведь речь идет даже в инженерном плане об очень сложном имуществе. Его же нужно с умом эксплуатировать, ремонтировать.

Для наглядности Валерий Павлинович как всегда прибегает к простому примеру:

— Представьте: в доме потекла кровля, у домоуправляющей компании денег на ремонт нет, как быть? Собирается собрание. Жители верхних этажей будут за ремонт, первых — предпочтут потратить деньги на что-то другое. На них же не течет! Я изучал это дело в Америке, в Германии. Там каждый дом или группа домов имеет юридическое лицо, собственника, и там утверждается бюджет на каждый год. Все под контролем у жителей. И никто не говорит: мы деньги платить не будем, но дом чтобы у нас был в порядке.

Совестно перед людьми…

При этом глава региона отказывается понимать несколько вещей. Например, почему тарифы для тех, кто живет в особняках, должны быть такими же, как для тех, кто отнюдь материально не барствует в своих скромных, а то и допотопных жилищах. Кроме того, у нас есть дома шестой категории, ветхие, которые, по словам Шанцева, только развалить осталось, есть пятой, есть новые — и везде, опять же, одинаковые тарифы. Правильно ли это? Для любого нормального человека вопрос звучит риторически.

Или другой поворот темы.

— Если ты отдал на приватизацию квартиры, которые 40 лет не были в ремонте, а через 15 лет по всем законам предыдущего государства должен был этот дом отремонтировать, так затрать деньги, отремонтируй и скажи: теперь эти квартиры ваши, теперь вы за них отвечаете, — позиция губернатора вполне понятна. — А вот перекладывать сейчас ответственность за ветхую, сто лет не ремонтированную развалюху на ее собственника просто совестно. Я считаю, государство должно сегодня участвовать в проведении капремонта этого фонда. А наш новый закон о капремонте говорит: вы у себя в регионе устанавливайте цену. Да для того чтобы нормальный ремонт проводить, надо установить ее не меньше 20 рублей за 1 квадратный метр. Сегодня у нас — для сравнения — 2 рубля. Представляете себе повышение в 10 раз? И что может произойти в этом случае — тоже, уверен, представляете.

Серьёзно. Без эмоций

У нижегородцев, живущих в 7-м микрорайоне Сормова, помимо общих своя, чисто территориальная проблема. И тревога. По слухам, именно здесь собираются строить крематорий. Но кому же хочется жить рядом с таким, с позволения сказать, заведением?

— У нас там и так, между прочим, расположено самое большое в Европе кладбище, — напомнила на встрече с главой региона журналист «НП» Ольга Гогуленко.

— Да, есть инвестпроект по строительству крематория, — подтвердил Валерий Шанцев. — И выбора у инвестиционного совета не было — земли в Нижнем Новгороде для захоронений осталось всего на 2,5 года. И все, главное, понимают, что он нужен, но… Это как со строительством мусороперерабатывающих комплексов. Спросите любого — каждый вам ответит: только не в нашем районе. Что, вообще не хоронить усопших? Подумаем над этим серьезно. Не эмоционально, а серьезно. И что делать? Давайте построим крематорий, к примеру, в Шахунском районе. И люди будут ездить туда по 4 часа. Это же безумие! Поверьте, такие крематории существуют во всех городах мира, и никто не протестует. Что вас беспокоит? Экология? Да ерунда! Ни один проект сегодня без первого раздела — экологического — не принимается. Сегодня не человеческую материю — вредные химические отходы сжигают и при этом полностью защищают воздушный бассейн от выбросов. Есть же оборудование, технологии…

При этом губернатор понимает: психологический дискомфорт для людей, живущих рядом, да, несомненно, может возникнуть. Поэтому даст поручение специалистам еще раз посмотреть этот проект. Чтобы в конечном итоге все было сделано цивилизованно.

— Мне сейчас некоторые предлагают сделать в каждой больнице морг с ритуальным залом, — Шанцев несколько отступает от вопроса, но остается в теме: — Вот на это я никогда не пойду. Представьте себе: лежишь ты в больнице и из окна наблюдаешь ежедневно по несколько траурных процессий. Это что, поможет процессу выздоровления? Мне говорят: «А вот в Боткинской больнице сделали!» Знаю. Там и зал, и храм даже есть — в одном месте, очень удобно. Но это — за высоченным забором и в километре от больничных корпусов. Так что все надо делать с умом. В том числе и крематорий строить.