Виват губерния!

Сегодня стартует информационный проект Издательского дома «Нижегородская правда» — «Нижегородской губернии быть особо. 300 лет: история в лицах». Весь год мы будем писать о наших знаменитых земляках, о людях, трудом которых прирастало и прирастает материальное и духовное богатство Нижегородчины. О том, что такое Нижегородский край и какова его роль в развитии государства Российского.

Редакция приглашает к сотрудничеству всех, кому небезразличны наше прошлое, настоящее и будущее.

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области:

Триста лет назад волею царя Петра Первого была образована Нижегородская губерния, о чем в народной памяти сохранилась знаменитая фраза из петровского Указа: «Нижегородской губернии быть особо…».

Царь-реформатор первым осознал все выгоды создания нового региона со столицей на слиянии рек Оки и Волги. Посетив Нижний во время Азовского похода, молодой Петр был поражен торговой и промышленной мощью нижегородской земли. Именно здесь он с удивлением обнаружил так необходимых армии и будущему флоту мастеров-судостроителей, литейщиков, оружейников, каменщиков. Город был просто обречен стать арсеналом будущей империи Петра Великого, источником специалистов и ресурсов.

Неслучайно вплоть до Октябрьской революции Петербург называли «головой» России, Москву — «сердцем», а Нижний — «карманом». Хотя правильнее было бы называть наш город становым хребтом. Ведь именно Нижегородское ополчение спасло в свое время российскую государственность.

И как не вспомнить об особом нижегородском характере! Испокон веков на нашей земле люди жили своим умом и смекалкой, потому что здесь нельзя было полагаться на милости природы. Отсюда особая деловая хватка купцов и сметливость мастеров. Убежден, что первый инноватор России Иван Кулибин не мог появиться на свет в тихой хлебородной южной губернии. Только здесь, в суровом лесном краю, самой генетикой было определено рождение нашего гениального механика.

Современная Нижегородская область унаследовала от Нижегородской губернии и Горьковской области особый характер, особую стать. Нижегородцы вообще привыкли удивлять — и Россию, и весь мир. Именно в Нижнем Новгороде был создан первый отечественный гигант автомобильной промышленности — Горьковский автозавод, который и сегодня занимает более половины рынка коммерческих автомобилей страны. Гением конструкторской мысли Ростислава Алексеева на нашей земле были рождены суда на подводных крыльях, включая легендарные экранопланы. У нас сосредоточены ключевые оборонные предприятия ВПК страны.

Сегодня мы по праву можем гордиться тем, что Нижний Новгород считается «программистской столицей России». Именно в нашем регионе сосредоточен колоссальный интеллектуальный потенциал страны — Саровский ядерный центр, инновационный кластер, десятки ведущих предприятий, КБ и НИИ.

Наш регион уверенно входит в десятку самых экономически развитых субъектов России. И, я уверен, это не предел. Это значит, что исконные нижегородские традиции лидерства живы, мы сохранили и приумножили то, что досталось нам в наследство от предков.