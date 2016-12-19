В паутине слов

Уже два года практически еженедельно наши постоянные эксперты приходят к нам в редакцию, где и обсуждают самые острые политические темы. Из статей, написанных по итогам этих встреч, пожалуй, уже можно составить целый сборник, в котором каждое более-менее заметное политическое событие 2012–2013 годов разобрано, что называется, по косточкам.

Мы решили немного изменить формат этих встреч: если раньше мы предлагали аналитикам темы, то теперь они сами, своим экспертным взглядом, будут выбирать то, что их заинтересовало в жизни страны и мира. Так будет честнее: и по отношению к ним, и по отношению к читателям. Из-за этого меняется и форма подачи наших бесед: мы попытаемся поработать в экспериментальном жанре, который пока только приходит в газеты из интернет-изданий. Так удастся наиболее точно передать структуру, интонации и нюансы разговора, его развитие и максимально абстрагироваться от авторской интерпретации содержания беседы — для еще большей объективности. В такой форме становится видно, кто из аналитиков какую тему начинает, как на нее реагируют остальные (или она остается для них безынтересной), как развивается разговор. В общем, встречайте.













Бумажный бой за пациента

Сергей КАПТЕРЕВ:

— Конец года показал — врачи стали писать отчеты, — что изменения в законодательстве, которые, видимо, были пролоббированы деятелями от страховой медицины, очень больно ударят по пациентам. Это я говорю как врач, отработавший десять лет хирургом, и все мои коллеги просто возмущены. Например, теперь реанимация не финансируется. Сепсис должен быть вылечен в течение 14 дней за 16 тысяч рублей. А это, между прочим, вещь крайне серьезная. Из-за этого многие больницы области оказались в минусе по итогам года-то есть израсходовали на лечение больше средств, чем было заложено в страховке. В итоге врачи сидят и думают, как найти выход из этого положения. Хотя бы на бумаге… Проверки очень жесткие, санкции очень жесткие.

Михаил РЫХТИК:

— Да, действительно, врачи сейчас больше озабочены соблюдением протокола, бумажными делами, чем лечением. Для них это лишняя работа, отнимающая время от их главных обязанностей.

Но проблема не в том. Страховая медицина существует во многих странах мира и работает довольно эффективно, потому что система рассчитана на средний класс, людей с нормальным достатком. У нас же пока не создалась в государстве «критическая» масса платежеспособного населения, которое может оплачивать свою страховку и получать квалифицированную помощь, хотя, видимо, власти считают иначе.

Кривая смертности снова пойдет вверх, но ведь у нас умеют «подкорректировать», и люди будут умирать либо до больницы, либо сразу после. Потому что врачи вынуждены с этим «играть»: главное, чтоб не в больнице, отчетность же.

Сергей КАПТЕРЕВ:

Да это всегда так было, и в СССР. Врачи убеждали родственников, что человека уже не вылечить и лучше уж пусть он скончается дома. Статистику портить нельзя. Теперь это обострится, так как будет касаться финансирования учреждения и сохранности должностей.

Михаил РЫХТИК:

— На самом деле во всем мире с медициной проблемы. Вопросы разные, но суть их одна: нет достаточной квалифицированной помощи широкому кругу граждан — все уходит в элитную сферу. В США эти проблемы были обозначены в середине 90-х годов: Клинтон в первый срок пытался их решить. Но количество бедных за это время увеличилось, а богатые разбогатели еще больше. Из-за чего начал сокращаться средний класс, и медицина, как и образование, на себе это почувствовала. Мы же столкнулись с этой проблемой на другом уровне. В Британии государственная помощь — тоже просто смешная, население стонет от недовольства.

Парадоксы Олимпиады

Сергей КАПТЕРЕВ:

Меня поразила некомпетентность пиарщиков Владимира Владимировича, которые заставили его сказать фразу про то, что на Олимпиаде у нас коррупции нет. Это не его вина, вина пиар-группы. Доказательств, конечно, нет, но слишком много информационного шума вокруг олимпийских распилов… Так что, с точки зрения профессионализма, стоило или ответить на вопрос, если бы его задали, или вовсе промолчать.

А еще меня очень волнует проблема безопасности в Сочи — ведь мало ли какие диверсии уже сейчас приготовили там террористы, еще на стадии строительства. Не зря же привлекли службы безопасности США. Обидно будет за страну, как бы кто ни относился к Олимпиаде в Сочи, если там что-то случится.

Александр ПРУДНИК:

— Сам я из Краснодарского края, знаю там ситуацию. Не так давно у меня сосед, работавший в Сочи, погиб. Он что-то там укладывал, и то место, где он работал, просто-напросто взорвалось — значит, было чему взрываться.

Иван ЮДИНЦЕВ:

— Страшнее не это, а то, что все падает у нас в первую очередь потому, что непрофессионалы всем занимаются. Такой «внутренний и неявный терроризм». Это же к вопросу про пиар. Слишком много у нас не умеющих писать журналистов, не умеющих верстать верстальщиков, не умеющих летать пилотов… Поэтому меня волнует скорее не то, заложена ли там уже взрывчатка, а то, что не рухнул бы трамплин сам собой — очень уж тревожные отчеты выложены в Интернете по поводу того, как его достраивали…

Александр ПРУДНИК:

— Слышали, министр энергетики тут сказал, что ни один объект еще не готов с точки зрения подключения к сетям. Это просто песня же! Публика просто взвыла!

Иван ЮДИНЦЕВ:

— Ну, а что вы хотели? Тут недавно решил посмотреть дневник Олимпиады. В одном сюжете говорили, что лед для хоккеистов будут заливать из чистой, правда, очень очищенной, воды. И говорят, что так и надо, такой лед — самый лучший. Второй сюжет про что-то еще, а третий сюжет про санно-бобслейную трассу. И тут главный инженер холодильной установки говорит о том, что, естественно, они пользуются различными химическими составами, ведь, если залить водой, ничего не поедет. Так и хочется сказать: «Ребят, вы бы хоть первый сюжет с третьим бы сравнили!!!»

Михаил РЫХТИК:

— Я тоже обратил внимание на диссонанс: мы нигде ничего не выигрываем, везде как-то средненько наши спортсмены выступили. Все так блекло и невзрачно, а ожидание создается такое, что мы просто непобедимы. Чего же тогда мы ожидаем?

Сергей КАПТЕРЕВ:

— Да-дааа, очень верное замечание.

Михаил РЫХТИК:

— Это главная ошибка: ведь народу больно будет не столько за потраченные на Сочи деньги, сколько за нереализованные ожидания. Зачем накручивают?..

Иван ЮДИНЦЕВ:

— Примерно так же с биатлоном вышло. Сначала говорили, что Устюгов пропускает этап, чтобы подойти к следующему отдохнувшим. Устюгов не пробегает и потом говорит, что с учетом того, что он пропустил, выступил, в общем то, неплохо. Где логика?

Бабушки ждут дефолта?

Сергей КАПТЕРЕВ:

— Меня лично волнует, почему столько лицензий сегодня отзывается у банков. Мне кажется, это часть подготовки к ВТО. Будут ограничивать, убирать слабенькие банки, страховые фирмы.

Александр ПРУДНИК:

— Финал, могу сказать, у этой истории один будет: все наши банки скупят на корню иностранные компании, сразу же, как им разрешат это сделать.

Иван ЮДИНЦЕВ:

— Да, скорее всего так. Недавно один российский банк уже заявил, что приводит все свои внутренние дела к европейским образцам — структуру, кредитные портфели и прочее. Это фактически значит, что они проводят предпродажную подготовку.

Сергей КАПТЕРЕВ:

— Я об этом, по-моему, уже месяца два назад говорил.

Иван ЮДИНЦЕВ:

— Но подождите. Давайте сначала переживем олимпийский дефолт и посмотрим. Все его только и ждут. Если его не будет, то это станет просто обманом населения.

Александр ПРУДНИК:

— Да, рубль, наверное, упадет. Иначе непонятно, зачем Олимпиаду проводили.

Иван ЮДИНЦЕВ:

— Зачем тогда бабушки скупали валюту? Обидятся же.

Темные дела РАН

Михаил РЫХТИК:

— Еще рекомендую посмотреть на список организаций, которые от РАН перешли к ФАНО. Такие учреждения! Чего, оказывается, мы только не изучаем, каких только институтов там нет!

Иван ЮДИНЦЕВ:

— Меня особенно порадовало «льноводство и коноплянничество». Я не знал, что такое бывает — коноплянничество. Еще и под руководством РАН.