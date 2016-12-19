В чьих интересах

Без столбов-новостроек

К 2021 году в Нижегородской области нужно строить не меньше 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Такую задачу поставил глава региона Валерий Шанцев. Акцент — на квартиры эконом-класса.

— Нам нужно возводить жилье, обеспеченное всем комплексом услуг, — прокомментировал губернатор. — Застройка должна быть комплексной. В противном случае появятся новостройки-столбы, и люди будут спрашивать: а где детский садик, а где погулять? Кто за это будет отвечать? За это в ответе власть, поэтому мы заинтересованы, чтобы застройка велась в интересах людей.

Напомним, программа, которую утвердил губернатор на 2013 год, выполнена — 1 млн 530 тысяч квадратных метров жилья построены.

Крышу снесло

Жители дома № 12, расположенного на улице Сергиевской в Нижнем Новгороде, устав жить в доме с худой крышей, пожаловались на свою управляющую компанию в Общественную палату России.

В своем письме нижегородцы рассказали: " В ноябре 2013 года во время бури у нас сорвало крышу, поле чего ее починили халатно, с тех пор она течет. И даже с улицы видно, что стена дома промокла насквозь. Ремонт в кухне полностью испорчен. У нас льет из спотов, промокли и покрылись рыжими пятнами гипсокартоновые потолки и откосы, отошли и пожелтели обои. Неделю мы жили без света из-за короткого замыкания».

Жители признались, что не раз обращались в call-центр домоуправляющей компании, встречались с начальником производственно-технического отдела, который заверил, что в течение недели крышу залатают и все устранят. Разговор состоялся в конце декабря. «В ДУКе утверждают, что крышу ремонтировали 30 декабря 2013 года, — пишут люди. — Вот только мы все зимние праздники провели с мисками, ведрами и тряпками».

Общественная палата уже инициировала проверки. Если информация подтвердится, то управляющей компании придется не только привести в порядок крышу, но и компенсировать жителям материальный ущерб.

Кому льготы

По просьбам наших читателей еще раз публикуем список документов, которые необходимо представить в сбытовую компанию одиноко проживающим ветеранам и инвалидам, чтобы оплачивать всю потребляемую электроэнергию по социальному тарифу.

Напомним: нововведение связано с вступлением в силу 1 сентября 2013 года постановления Правительства России № 614. В связи с этим одинокие пенсионеры и инвалиды в первый год применения социальной нормы весь объем потребленной электроэнергии будут оплачивать по льготному тарифу, а со второго года устанавливается социальная норма с применением повышающего коэффициента 1,5 к величине социальной нормы. Другими словами, их социальная норма потребления будет в полтора раза больше, чем у остальных россиян.

Список подтверждающих документов для одиноко проживающих пенсионеров или инвалидов:

— письменное заявление установленного образца,

— копия паспорта,

— копия пенсионного удостоверения либо справка, подтверждающая факт установления инвалидности,

— оригинал справки из управляющей компании о составе семьи для граждан или оригинал выписки из домовой книги.

Для семей пенсионеров или инвалидов:

— письменное заявление установленного образца,

— копия паспорта заявителя,

— копии паспортов граждан, зарегистрированных по адресу регистрации заявителя, в том числе и временно прибывших, которые являются пенсионерами по старости или инвалидности,

— копии пенсионных удостоверений либо копии справок, подтверждающих факт установления инвалидности заявителя, а также всех граждан, проживающих по адресу заявителя,

— оригинал справки из управляющей компании о составе семьи для граждан или оригинал выписки из домовой книги.