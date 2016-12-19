«Тот январский салют над Невой…»

Через несколько дней в Санкт-Петербурге (а для кого-то по-прежнему в Ленинграде) опять будут вспоминать этот праздничный январский салют 1944-го, возвестивший о конце блокады. И опять «потекут рекой блокадных будней откровенья», а на припорошенные снегом братские могилы на Пискаревском кладбище лягут живые цветы.

Дорогие нижегородцы! В этом году мы отмечаем 70-летие одного из самых значительных событий в истории Великой Отечественной войны — полного снятия блокады Ленинграда. 27 января навсегда вписано в героическую летопись родной страны как День воинской славы России. Битва за великий город и его освобождение стали символом стойкости и мужества нашего народа, его несгибаемой силы духа, умения ценить жизнь и побеждать в любых условиях. Это была самая кровопролитная блокада за всю историю человечества. В отрезанном от мира городе оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе четыреста тысяч детей. И почти миллион ленинградцев погибли от бомбежек и обстрелов, умерли от голода или замерзли. Вся страна помогала жителям Ленинграда. Горьковчане, как и все соотечественники, делились последним, отправляя на берега Невы продовольствие и одежду. Наша область принимала и возрождала к жизни людей, перенесших блокаду и вывезенных по «Дороге жизни». Каждый из тех, кто отстаивал и освобождал эту легендарную «крепость», кто выжил в то страшное время, — настоящие герои. Мы низко кланяемся живым и храним память о не доживших до снятия блокады и победной весны.

Сегодня я от души поздравляю ветеранов, защитников сегодняшнего Санкт-Петербурга и всех, кто дорожит судьбой родного Отечества. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма на долгие годы. Валерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области.

День 27 января в городе на Неве всегда чтим, но нынешняя годовщина особая — юбилейная. 70 лет прошло с той далекой зимы, а память о Ленинградской голгофе не умирает. И не умрет, пока живы «крещенные блокадой» жители осажденного города и его защитники. История блокады — их общая история.

В канун памятного дня эту историю вспоминали и у нас, в Нижнем, — в актовом зале школы № 44 Советского района. Ребят из этой школы давно уже связывает тесная дружба и с бывшими жителями блокадного Ленинграда, а ныне нижегородцами, и с теми, кто все долгие 900 дней его оборонял. Они и были в этот день здесь самыми желанными гостями. Честно признаться, встреча тронула меня до глубины души. Внешне все было как на самом обычном уроке мужества. Школьный ансамбль исполнил песню «Медаль за оборону Ленинграда», кадры кинохроники помогли наглядно представить и страшные будни блокады, и ход освободительной операции наших войск «Январский гром». Благодаря члену военно-исторического клуба «Новик» воину-реконструктору Андрею Шангину ребята смогли увидеть настоящую экипировку защитника Ленинграда — рядового Красной Армии: и гимнастерку, и галифе, и сапоги, и сумку для патронов на солдатском ремне, и туркестанский вещмешок, и винтовку Мосина. Почетный ветеран Нижегородской области контрадмирал Геннадий Яковлев рассказал о вкладе Балтийских моряков в разгром фашистов под Ленинградом и от имени общественной организации «Ветераны флота» вручил грамоты настоящим балтийцам — участникам Великой Отечественной Любови Павловне Кузнецовой и Сергею Константиновичу Ракову. Помощник руководителя отдела взаимоотношений с Вооруженными силами и правоохранительными органами Нижегородской епархии протоиерей Виктор Поляков напомнил, как в самые тяжелые дни войны крестным ходом на самолете пронесли над Москвой, Ленинградом и Сталинградом Казанскую икону Божией Матери. И Господь помог. Сохранил эти города. К слову, если вы помните, прорыв блокады начался в Крещенский Сочельник, 18 января 1943-го, а полностью освободили Ленинград 27 января 1944-го — в день отдания Крещения Господня. Случайно таких совпадений не бывает. Конечно, не забыли в этот день и о блокадных детях. Старшеклассники показали литературно-музыкальную композицию «И вновь звучит над миром Савичева Таня», рассказали о совместных с блокадниками поездках в Шатки и Шарангу. Потом хор старых нижегородцев исполнил «Реквием» (художественный руководитель хора Инна Александровна Григорьева — тоже дитя блокады). От имени администрации Советского района всех собравшихся в зале поприветствовала начальник районного управления образования Галина Игоревна Бурова. А директор школы Елена Евгеньевна Булатова отметила, что у ребят сегодня была уникальная возможность пообщаться с живыми участниками тех событий.

Закончился урок мужества вручением подарков и грамот дорогим гостям. Им, в свою очередь, конечно же, нашлось что сказать на прощание ребятам. Вот, пожалуй, и всё. Только встреча эта до сих пор не идет из головы. Исповедальные ли рассказы ее участников тому виной (понять боль ленинградской памяти намного легче, когда видишь и слышишь самих рассказчиков), кадры ли кинохроники задели душу, строчки ли из дневника Тани Савичевой или «Реквием», а только я, не пережившая блокаду, смотрела на все происходящее глазами, полными слез. И не я одна. Ребят эта устная история 900 блокадных дней и ночей тоже не оставила равнодушными. Кому-то она поможет самим разобраться в том, что случилось 70 лет назад в Ленинграде, а кому — просто понять, почему эта память обязана передаваться из поколения в поколение. А если не передается, то это плохо. Забудем — и перестанем быть людьми. Хотя, конечно, нам, сегодняшним, трудно представить, как это — когда пайка хлеба всего 125 граммов, а левая сторона улицы опасна при артобстреле…

— Что значит для вас этот день, 27 января? — спросила фронтовичку, бывшего оператора-радиста Балтфлота Любовь Павловну Кузнецову (на снимке).

— Он означает, что я не напрасно прожила жизнь, — ответила она.