Снежная пыль

Мороз в Крещенье удался на славу. Зрители, собравшиеся около паркового пруда в Большом Козино, жались к огромному костру, предусмотрительно разведенному организаторами, выстраивались в очередь к пышущему жаром самовару, то и дело хлопали дверцами автомобилей, усаживаясь в теплые салоны. Но гонщики, «брызгая» снегом из-под шипованных колес мотоциклов, казалось, не замечали обещанных синоптиками минус двадцати…

Фанаты из «Фаворита»

Нижний Новгород, Дзержинск, Володарск, Балахна – спортсмены из разных уголков области, поднимая снежную пыль, мчались по белоснежной глади озера, закладывая крутые виражи и ловко вписываясь в повороты.

– Мы впервые проводим у себя областные соревнования по мотокроссу и картингу, – глава местного самоуправления Евгений Шпагин с удовольствием следит за тренировочными заездами спорт-сменов. – Не так давно на базе культурно-спортивного комплекса «Возрождение» у нас появился спортивно-технический клуб «Фаворит». Мы очень хотим, чтобы наши ребятишки занимались этим видом спорта. Тем более что в поселке есть настоящие фанаты мотогонок.

– Это, в первую очередь, Дмитрий Жижин, руководитель «Фаворита», – Алла Егорова, директор «Возрождения», на минутку отвлекается от организационных вопросов. – Сегодняшние соревнования – это большая заслуга его и спортсменов, которых он тренирует. Они подготовили трассу, пригласили участников. Были заявки не только от нижегородских мотогонщиков, но и от спортсменов из Владимирской, Ивановской, Московской областей, Татарстана. К сожалению, мороз многих спугнул. И сегодня у нас в гостях собрались самые стойкие, – улыбается Алла Викторовна, приветственно взмахивая рукой: к пруду стремительно приближаются… Дед Мороз и Снегурочка. Как заправские гонщики – на настоящем квадроцикле.

Это был не единственный сюрприз, подготовленный организаторами для зрителей. Спустя несколько минут состоялась символическая церемония зажжения огня. Не олимпийского, конечно, а местного, большекозинского. Но идея была именно такой – придать состязаниям олимпийский дух. И начало действу положил начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Балахнинского района Геннадий Цветков. Мастер спорта по тяжелой атлетике, он был одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня в Нижнем Новгороде. Геннадий Викторович и зажег факел в руках юного спортсмена из Большого Козино Вани Заварзина, тот, в свою очередь, передал эстафету председателю совета молодежи Балахнинского муниципального района мотогонщику Антону Евплову. И вот уже вспыхивает целый костер на мысу неподалеку от пруда. Старт соревнованиям дан!

Дуэт человека и машины

Первый заезд, второй, третий… Ревут моторы, тянется снежный шлейф за мотоциклами.

– Вы лицо обморозили, – спешу я навстречу одному из мотогонщиков, едва он снимает шлем.

– Это ничего, – улыбается дзержинец Сергей Цирулик. – Главное, что сегодня обошлось без переломов.

За рулем мотоцикла он почти 50 лет. Тридцать из них рядом супруга Татьяна.

– Жена на шипы работает, я на запчасти, – смеется Сергей. – Цепи, колодки, бензин, стартовые взносы – это же всё из собственных средств. Но мотогонки – это такое удовольствие, никаких денег не жалко!

В то же время это серьезное напряжение. По прямой гонщики развивают скорость до 120 км, а ведь есть еще и виражи, где нужно быть архивнимательным и держать траекторию.

Гонщику с Бора Семену Морозову такие скорости пока не по плечу. Ему… 4 года.

– В феврале исполнится пять, он свою спортивную карьеру только начинает, – папа Сергей кутает парня в теплое одеяло: до начала следующего заезда есть еще несколько минут, и обязательно нужно согреться.

– Мотоспорт не более травмоопасен, чем, например, единоборства или какие-то игровые виды, – продолжает Морозов-старший, отвечая на мое недоуменное «Как же можно такого малыша за руль сажать?». – Меры безопасности принимаются. У него очень хорошая дорогостоящая защита. Без экипировки даже взрослые спортсмены на трассу не выезжают.

– Мне очень нравится гонять! – доносится из-под одеяла голос Семена.

Мотоцикл у него совсем маленький, класс – до 50 кубов. На соревнованиях такой был один. А вот в классе мотоциклов до 85 кубических сантиметров участников собралось больше. Лучший результат здесь показал Данила Баранов с Бора. Победителем в мотокроссе среди взрослых спортсменов (класс «Открытый») стал представитель Балахны Владислав Львов. Титул чемпионов командной гонки достался хозяевам – СТК «Фаворит».