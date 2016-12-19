Сколько стоит роскошь

Кардинальных перемен, связанных с единым налогом на недвижимость, об увеличении которого в разы говорили все последние годы, пока не предвидится. Но другие изменения в российском налоговом законодательстве все же произошли.

Коэффициент «подати»

Много говорили и о налоге на роскошь, но пока, по словам заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Виктора Большакова, раскошелиться придется лишь хозяевам действительно дорогих авто — от 3 миллионов рублей и выше. Коэффициент «подати» будет теперь зависеть не только от мощности двигателя, но и от цены и возраста транспортного средства. Самый высокий — если автомобиль стоит от 10 миллионов и ему нет 10 лет. А вот владельцам обычных машин беспокоиться не стоит: налог, как и прежде, рассчитывается, исходя из мощности. И помните, что налоги собираются за предыдущий год. Поэтому, если вы продали авто, дом или землю в 2013 году, налог все равно придется заплатить.

Вам — вычет!

Несколько изменений касаются порядка выплат имущественных налоговых вычетов при покупке домов, квартир или долей жилья в собственность. Прежде человек мог получить один вычет по одному объекту. Теперь же имеет право по нескольким. Правда, сумма не должна превышать, как и раньше, 2 миллионов рублей. Но Виктор Алексеевич уточнил: на тех, кто приобрел недвижимость в 2013-м, распространяется прежний порядок выплат.

Кстати, отныне налогоплательщик вправе получить вычет (максимальный срок обращения за ним — в течение трех лет после покупки) не только у одного работодателя, но и в нескольких местах, если трудится по совместительству. Еще одно нововведение — определен порог в 3 процента имущественного налогового вычета при покупке или строительстве жилья в кредит.

Электронный росчерк

Из других новшеств, которые, по словам налоговика, коснутся многих, можно назвать квалифицированную электронную подпись. Тем, кто представлял отчетность по Интернету — а это 70 процентов налогоплательщиков (в первую очередь предприятия, но и физические лица тоже), — нужно обратиться в удостоверяющий центр и заверить свой электронный «росчерк пера».

— Старая подпись не пройдет. Не будет прежней техники, — заключил Виктор Алексеевич.

Ряд других новых правил коснулись предприятий и индивидуальных предпринимателей.