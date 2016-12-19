Сельские вести

«Надежда» на все

8440 тонн молока произвели в прошлом году хозяйства Большемурашкинского района — на 20 тонн больше, чем за предыдущий период.

Успешнее других сработали животноводы племзавода и подсобного хозяйства «Надежда». Увеличилось в районе и производство мяса. Как отметил начальник сельхоз­управления Александр Абросимов, все это — результат внедрения новых технологий. В 2013-м были реконструированы два двора. В планах на 2014-й — стоительство нового помещения для 200 коров в хозяйстве «Надежда».

Новоселы

14 домов построено в агропредпиятии «Семьянское» Воротынского района по пилотному проекту застройки сельских поселений. В 10 из них уже справили новоселье работники хозяйства.

Проект, направленный на закрепление кадров в сельхозпроизводстве, предусматривает и создание всей инфраструктуры. Помимо жилья в поселке проложены асфальтированная дорога, газопровод и водопровод.

В планах 2014 года — возведение еще 6 домов для работников этого хозяйства.

Коров - больше

С хорошими результатами завершили год аграрии Спасского района. Зерна получили на 12 тысяч тонн больше предыдущего периода — свыше 36 тысяч тонн.

Валовка по молоку приблизилась к 7 тысячам тонн, надой от коровы — свыше 5 тысяч килограммов. Дойное стадо возросло на 213 коров и составляет 1455 голов.

И в новом, 2014-м, все хозяйства идут с плюсом по производству молока: суточный надой от коровы — 13,6 килограмма, на 0,6 кг больше прошлогоднего. За день на фермах его производят порядка 20 тонн, прибавка — около 4 тонн.

В комплексе

Больше прошлогоднего получают в эти дни молока на фермах Вадского района. Суточный надой от коровы — 14,3 килограмма, валовка — 44 654 кг.

Лучшие показатели — в кооперативе «Дубенский»: от каждой коровы доярки надаивают каждый день по 21 килограмму молока, валовка — 29 тонн.

— Это результат комплексного подхода к развитию отрасли, — уверен начальник сельхозуправления Владимир Белозеров. — Многие фермы обновлены, кормов в достатке, есть хорошие кадры. В 2014-м планируем реконструкцию и строительство еще нескольких помещений для скота.