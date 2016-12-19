Резидентам – выйти из тени!

Давая волю своей фантазии, первые 11 резидентов Выксунского бизнес-инкубатора предлагают к реализации самые разные проекты — от продовольственных до досугово-туристических. Но об этом — чуть ниже. Они — лишь в начале пути. Между тем в сфере бизнеса на выксунской земле сегодня уже занято около 12,5 тысячи человек: это те, кто обеспечивает товарами и услугами не только своих земляков, но и жителей других районов, принося доходы в бюджеты всех уровней.

Сфера приложения сил

Хотя в округе преобладает моноэкономика, а 93–94 процента валового продукта территории дает Выксунский металлургический завод, предпринимателям есть куда приложить свои силы. За последние годы малый и средний бизнес вырос и окреп — именно на него делает ставку местная администрация, считая развитие малого предпринимательства одной из приоритетных задач. Об этом говорит тот факт, что число его субъектов за последние пять лет выросло на 107,6 процента.

Власть стремится стимулировать малый и средний бизнес, отдав ему на откуп инновационную сферу и ориентируя его на производство, дополнительное образование, сферы услуг и туризма, ЖКХ и экологии. В округе действуют муниципальная программа поддержки предпринимательства, система субсидий и грантов, работают некоммерческий союз предпринимателей, совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а с недавних пор — и бизнес-инкубатор. В результате ожидаются появление 53 новых предпринимательских структур, создание 150 новых рабочих мест с нормальной заработной платой. Соответственно, будет и дополнительная налоговая отдача в виде 2,3 млн рублей.

Площадка для старта

Ни для кого не секрет, что стать успешным в бизнесе непросто. Из десяти начавших предпринимательскую деятельность на плаву остается фактически один. Причин этому, по мнению начальника отдела поддержки и развития предпринимательства администрации округа Лидии Беспальчиной, много. Это и бюрократические барьеры, и сложности с получением необходимой информации, и элементарная нехватка средств. Бизнес-инкубатор призван помочь начинающим все это преодолеть и выбрать верный курс в рыночном пространстве. Его резидентом может стать практически любая компания, со значимым для округа инновационным проектом. Идеология же не только в выращивании новых предпринимателей, но и в развитии малого бизнеса всего округа в целом.

У бизнес-инкубатора, как считает его директор Светлана Суслина, есть все основания, чтобы стать полноправным деловым центром Выксы:

— Многофункциональное здание включает в себя не только 30 офисных помещений для резидентов, интернет-библиотеку, мини-типографию, три переговорных, а также два выставочных зала и конференц-зал на 130 мест. Здесь планируется организовать постоянно действующий выставочный комплекс, чтобы предприятия могли представить свои инновационные разработки и найти новых бизнес-партнеров и заказчиков из различных районов области.

Сегодня тут уже демонстрируются печи от предприятия Людмилы Карповой и кованые изделия предпринимателя Валерия Рысина. Этот сегодняшний резидент бизнес-инкубатора первые шаги в бизнесе сделал три года назад, когда в обычном гараже «родился» первый забор. Со временем появились и производственное помещение, и современный молот, и солидная клиентская база. Пришла пора расширения производства изделий художественной ковки и выхода на более высокий уровень. Стартовый рывок уже обеспечен.





Инкубация идей

Перечень проектов, которые интересны администрации городского округа, необычайно широк. В городском округе есть прекрасные возможности для развития туризма, и ими захотел воспользоваться Николай Соловьев. Муниципальный грант и собственные средства он решил направить на организацию загородного отдыха и экологического туризма. В соответствии с бизнес-планом на берегу Оки должна вырасти новая гостевая усадьба на базе дачных домиков. Здесь и русская баня, и купание в реке, и конные и пешие экскурсии, рыбалка, пикники, сбор целебных трав, грибов и ягод.

Предприниматель Ольга Токмакова организует досуговый центр для интеллектуального и креативного времяпрепровождения выксунской молодежи, ведущей здоровый образ жизни. Актуальность проекта обусловлена тем, что при наличии множества развлекательных заведений в Выксе современным подросткам и студентам просто некуда пойти отдохнуть.

А бывший юрист Светлана Сухарькова, переквалифицировавшаяся в предприниматели благодаря увлечению фотографией, решила не только радовать земляков своим фотоискусством, но и обучать ему других. В ее фотошколу уже стремятся попасть дети и взрослые, жители округа и соседи из Навашина. Авторская методика из 16 уроков позволяет людям получить такие навыки, что люди начинают зарабатывать себе на хлеб.

Еще один резидент — Ирина Плотникова — намерена накормить жителей округа, и не только его, диетическими продуктами своего фермерского хозяйства — свежими перепелиными яйцами и мясом. Сейчас ведется строительство новой фермы, обитателями которой до конца года станут 5000 перепелок.

Александр Соколов работает над созданием городского web-портала, позволяющего в первую очередь людям с ограниченными возможностями и пенсионерам находить в Интернете необходимую информацию. А потенциальным потребителем услуг, которые оказывает предприниматель Елена Тишкевич, может стать любой застройщик, желающий перед проектированием произвести геодезические исследования на своем участке. Студия Екатерины Киселевой готова разработать любой дизайн-проект и обеспечить заказчика необходимыми отделочными материалами. И судя по тому, что выксунские предприниматели слов на ветер не бросают, все их проекты обязательно претворятся в жизнь.