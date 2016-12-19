Продали втридорога

В редакции «НП» накопилось немало квитанций за жилищно-коммунальные услуги, судя по которым ОДН – неприлично дорогое удовольствие. Если верить выставленным к оплате суммам, то счетчик крутит киловатты в наших подъездах в разы быстрее, чем в квартирах, да и воды в местах общего пользования мы выливаем просто сотни кубометров. По всем адресам, которые мы отрабатывали вместе с сотрудниками Государственной жилищной инспекции, выявлены нарушения.

Кто больше

В доме №2«в» по улице Калининской в Павлове жильцы квартир вынуждены платить за общедомовые нужды на электроэнергию по 400 рублей, а то и больше. И это в двухэтажном доме без лифта и подвала! Заявления с просьбой разобраться люди направили в ресурсоснабжающую организацию и домо­управляющую компанию еще в конце лета. Результат – нулевой. Зато сотрудники Госжил­инспекции разобрались в ситуации. Оказывается, согласно постановлению правительства России от 16 марта 2013 года, объем услуги, предоставленной на ОДН, не должен превышать объем, рассчитанный исходя из норматива потребления. Если, конечно, собственники не приняли другого решения на общем собрании. Жители этого дома никакого другого решения не принимали, а потому оплачивать образовавшуюся разницу между нормативом потребления и выставленным счетом должен исполнитель услуг. В данном случае Павловская домоуправляющая компания. По нормативу жители, например, однокомнатной квартиры в этом доме должны платить не больше 8 рублей 63 копеек. И это против 400 рублей, которые красуются в их квитанциях. Более того, собственники не обязаны платить напрямую за общедомовые нужды ресурсоснабжающей организации, а последняя, в свою очередь, не вправе предъявлять потребителям услуг суммы к оплате за ОДН.

В результате ресурсоснабжающей организации сотрудниками инспекции выдано предписание: прекратить начислять плату за электроэнергию на ОДН и сделать перерасчет. Материалы уже переданы в Павловскую районную прокуратуру.

Суд рассудил

С печальным ОДН столкнулись и жители дома № 51 по улице Школьной в поселке Ждановский Кстовского района. В пятиэтажке без лифта и подвала собственникам квартир ОДН обходился в 90–130 рублей. Не 400, конечно, но тоже немало. Инспекцией проведена проверка и выдано предписание ресурсникам: сделать перерасчет и прекратить начисления на общедомовые нужды за электроэнергию.

Таких историй десятки. В Дзержинске, например, в соответствии с решением городского суда с января этого года ресурсоснабжающая организация больше не имеет права выставлять плату за ОДН напрямую жителям. Теперь эта обязанность переходит к управляющим компаниям и ТСЖ, которые должны заключить соответствующие договоры с поставщиком электроэнергии, сформировать базы данных, разработать необходимый регламент и создать автоматизированную систему расчетов.

Куда счетчик спрятали

– Жалоб на внушительные суммы за ОДН действительно много, – комментирует руководитель Нижегородского Нагорного отдела Госжилинспекции Нижегородской области Борис Караганов. – Только в наш отдел с июля прошлого года их поступило больше 600.

Нарушения в большинстве случаев похожи.

– Прежде всего мы обращаем внимание на то, где сетевые организации устанавливают общедомовые счетчики, – говорит Борис Владимирович. – И выясняем, что зачастую они находятся на трансформаторных подстанциях. С такими ситуациями мы столкнулись на Акимова, 5, Богдановича, 1. Показания снимают представители ресурсоснабжающей организации. Жители и управляющая компания не участвуют и понятия не имеют о том, что происходит. Всё это грубые нарушения. Коллективные приборы учета должны стоять в доме, показания обязаны снимать работники управляющей компании, при желании в этом имеют право участвовать собственники.

Еще одно серьезное нарушение, о котором упоминает Борис Караганов, – завышенные площади квартир.

– К сожалению, большинство ошибок не в пользу жителей, отчего плата за ОДН существенно возрастает. Есть немало примеров, когда собственникам после вмешательства контрольных органов сделали перерасчет. И там, где вчера ОДН составлял 300–400 рублей, сегодня – 30. Однако проблем по-прежнему много, и обращения жителей продолжают поступать.

Кто отвечает за установку коллективных приборов учета

• До 1 июля 2012 года обязанность по установке приборов учета возлагалась на собственников помещений. После этой даты ответственность за установку коллективных счетчиков легла на ресурсоснабжающие организации.

• Установка таких приборов не обязательна в аварийных и ветхих домах, подлежащих сносу или капитальному ремонту, а также на домах с мощностью потребления до 5 кВт или тепловой энергии до 0,2 Гкал в час.

Порядок установки коллективных приборов учета

• С 1 июля 2012 года тип прибора, его цена и стоимость установки не согласовываются с собственниками, а определяются ресурсоснабжающей организацией. Собственники оплачивают все расходы по счету, выставленному ресурсо­снабжающей организацией.

Учет показаний

• Снимать показания прибора учета с 23 по 25-е число текущего месяца должны исполнители коммунальных услуг – управляющие компании или ТСЖ. Они же ежемесячно передают эти показания в ресурсоснабжающую организацию.

• Всю информацию о показания прибора учета исполнители коммунальных услуг обязаны предоставлять по требованию потребителя в течение одного рабочего дня с даты обращения. Журналы учета показаний должны храниться не менее 3 лет.