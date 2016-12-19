Полезные новости

Опилки в подарок

Сотрудники домоуправляющих компаний отправили в зоопарк «Лимпопо» опилки, полученные при переработке выброшенных елок.

– Спасибо ДУКам за такой подарок, – благодарит директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин. – Опилкам всегда можно найти хорошее применение: они служат теплой подстилкой для животных, мы добавляем их в компост и потом удобряем цветы. Но самое главное, в этом году мы планируем запустить новый проект – сформировать экологические дорожки для посетителей зоопарка, в том числе из опилок. Обрамлять их будут цветы. Уверен: получится очень красиво.

Ежегодно после новогодних праздников нижегородцы выбрасывают в мусор тысячи елок. Только во дворах многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания Московского района, их собирают более 3 тысяч.

Чей котел лучше

Новая система организации капремонта жилых домов начнет работу только к концу 2014 года.

По словам директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Сергея Синицина, в связи с последними изменениями в законе о регио­нальном операторе капремонта жители многоквартирных домов смогут в течение 6 месяцев принять решение о том, создать свой собственный фонд капремонта или войти в областной. Платежи начнут поступать в фонд регионального оператора к концу 2014 года. Пока организация капремонта будет вестись как раньше.

– Изменения коснулись и ветхого жилья. Теперь нам рекомендуется исключать дома с износом более 70 процентов из общей программы капремонта, создавать для них особую региональную программу и находить иные источники финансирования, – отметил директор департамента.

Дорожное дело

За 2 года администрация Дзержинска направит почти 77 млн рублей на содержание автомобильных дорог и тротуаров городского округа.

Уже проведены конкурсные процедуры и определены подрядные организации, которые займутся приведением в порядок улиц и дорог. На содержание автодорог Дзержинска выделят 71,52 млн рублей. Остальные средства – больше 5 млн – пойдут на содержание тротуаров.