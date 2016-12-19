Весточка от Арни

Саровские атлеты Александр Лысенко и Владимир Калиниченко получили официальные приглашения на участие в престижном фестивале Arnold Classic, организатором которого является Арнольд Шварценеггер.

Силовой экстрим уже не первый год входит в программу этого невероятного по зрелищности мероприятия, которое пройдет в начале марта в Коламбусе (США).

– К сожалению, в прошлом году Федерация силового экстрима не смогла нам выделить средства для поездки в Америку, – заявил Владимир Калиниченко. – Но сейчас все проблемы позади и мы обязательно поедем за океан. Кстати, по поводу Александра хочу сказать: в этом году он выигрывал на всех стартах, и у него есть шанс стать победителем «Арнольд Классик».

Всем селом — на стадион

Итоги спартакиады сельских поселений Кстовского района, которая прошла уже в третий раз, были подведены в большом зале местной администрации.

Представители 13 сборных соревновались в 12 видах спорта. В ходе упорной борьбы победу одержала Чернухинская сельская администрация. На втором месте – афонинцы. Представители Работок стали третьими. Победителей и призеров лично поздравил глава администрации Кстовского района Юрий Конюхов.

– С каждым годом интерес к сельским стартам растет, – сказал Юрий Павлович. – Но надо увеличивать количество видов спорта, привлекать как можно больше жителей сельских поселений, детей, молодежь, ветеранов.