Ночные звонки

В Нижегородской области новый виток телефонного мошенничества. Жулики взялись за дело прямо-таки с удвоенной силой.

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде две пенсионерки отдали неизвестно кому в общей сложности 45 тысяч рублей — чтобы «урегулировать» вопросы, связанные с дорожными авариями, совершенными родственниками. В обоих случаях на домашний телефон позвонил незнакомец, представился сотрудником полиции и сообщил о ДТП. Мол, если не заплатить, родственника посадят. Прием известный, но, оказавшись лично в такой ситуации, женщины от страха и переживания за близких забыли обо всем на свете. Только отдав свои сбережения, они позвонили родным. Оказалось: никаких аварий не было.

Днем раньше житель областного центра лишился 50 тысяч рублей. Схема та же. Еще одна нижегородка отдала жуликам ни много ни мало 385 тысяч рублей! На домашний телефон 75-летней пенсионерки позвонили ночью: ваш внук на машине сбил женщину, срочно надо «решить вопрос», иначе — тюрьма. Через полчаса в подъезде бабушка отдала незнакомцу деньги. И, когда тот ушел, позвонила внуку, который живет… в соседнем подъезде. «Я дома, сплю, никого не сбивал», — ошалел спросонья парень…

Раскрывать такие преступления трудно. Злоумышленники звонят с номеров мобильных телефонов, как правило, не зарегистрированных на территории нашего региона. В Главном управлении МВД по Нижегородской области сообщили: в прошлом году удалось установить 16 человек, причастных к телефонному мошенничеству. Семеро обманщиков сидели в колониях. Раскрыто 85 преступлений.

В таких случаях полицейские советуют сразу прервать разговор, перезвонить тому, о ком идет речь. Если не берет трубку, попытаться связаться с его коллегами, друзьями, другими родственниками. И ни в коем случае не передавать деньги незнакомым людям! Сохраняйте спокойствие и сообщите о происходящем в полицию по каналу связи «02».