Не хочешь? Заставят!

Суды смогут отправлять наркоманов на принудительное лечение. Эта новость вызвала в стране бурную реакцию, шквал мнений от «наступление на права человека!» до «наконец-то!» А на самом деле произошло вот что.

Дополнить Уголовный кодекс

Еще 1 января 2012 года заработала новая статья Уголовного кодекса России, по которой у подсудимых, признанных наркоманами, появился выбор: идти в колонию или согласиться на лечение. Тогда отбывание наказания отсрочат или вообще от него освободят, если лечение пойдет на пользу. Коснулось это тех, кто впервые оказался под следствием за приобретение, хранение наркотиков без цели сбыта в значительном размере, незаконное культивирование наркосодержащих растений или подделку рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Однако норма не стала популярной.

— Понимая, что за эти преступления суд чаще всего лишение свободы не назначает, подсудимые о желании лечиться и не заговаривают, — пояснил нам кандидат юридических наук, заместитель декана факультета права Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России Сергей Мурзаков. — Кроме разве что тех, кому грозит реальный срок, потому что уже есть судимость. Не желая отправляться в колонию, они обещают лечиться. Обещание, понятно, выполняют не все. Отсрочка в таком случае отменяется.

И все же эта мера мало что изменила. В Уголовном кодексе появилась еще одна статья — 72.1 — «Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией» (кстати, на медицинское освидетельствование предполагаемого наркомана могут отправить дознаватель, орган оперативно-розыскной деятельности, следователь, судья, а в ближайшем будущем добавится еще и должностное лицо, у которого в производстве дело об административном правонарушении).

— По новой статье, если основное наказание за преступление, причем любое, не связано с лишением свободы, то суд может возложить обязанность пройти лечение от наркомании, — продолжает Сергей Мурзаков. — Согласие осужденного при этом не требуется, а вот исполнение — обязательно.

Следить должна уголовно-исполнительная инспекция.

До 30 суток

То же — в законодательстве об административных правонарушениях.

— Судья при назначении административного наказания сможет заставить больного наркоманией или употребляющего наркотики пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) реабилитацию. За уклонение — штраф от четырех до пяти тысяч рублей или административный арест до 30 суток, — разъяснила нам доктор юридических наук, заведующая кафедрой конституционного и административного права Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, эксперт Нижегородского отделения Ассоциации юристов России Ирина Михеева. — Такой длительный срок административного ареста до сих пор назначался судом только за нарушение требований режима чрезвычайного положения или контртеррористической операции. В остальных случаях — лишь до 15 суток. Теперь административный арест до 30 суток может быть назначен и за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах.

Ирина Михеева, однако, выразила сомнение: хватит ли возможностей наркологической службы страны, чтобы помочь наркозависимым правонарушителям? По данным ФСКН, регулярно и эпизодически наркотики в России употребляет порядка 8 миллионов человек.

Без вышек, но…

Обсуждая новость с наркологами, мы услышали мнение: потребуются специализированные наркологические отделения. Во-первых, люди пойдут туда не по своей воле, во-вторых, они с криминалом в биографии. Мол, вышек по периметру, может, и не надо, но какое-то участие силовых структур — непременно. В целом, говорили наркологи, новация разумная. Да, если человек сам не хочет, вылечить его трудно. Но пусть даже один из десяти в этой вынужденной ситуации откажется от наркотиков — это уже успех. Говорят, что человек должен быть свободен при выборе, как жить. Но у нас также должна быть свобода не быть ограбленными наркоманом, которому нужна доза. Какой результат дадут изменения законодательства, узнаем после 25 мая, когда они вступят в силу.