Мастерски!

Аграриев Лысковского и Бутурлинского районов итоги 2013 года не могут не радовать. Несмотря на все сложности, и в растениеводстве, и в животноводстве получены хорошие результаты.

Оснащение плюс организация

Лысковчане собрали более 33 тысяч тонн зерна. По сравнению с предыдущим годом валовое производство увеличилось на 2 тысячи тонн.

— Результат мог быть еще выше, — уверен начальник сельхозуправления Николай Денисов, — ведь все весенние полевые работы мы провели в сжатые агротехнические сроки, посевные площади увеличили на 500 гектаров. И поначалу все шло к хорошему урожаю. Однако вмешалась погода…

Как показала практика, со сложной уборкой — почти без потерь — справились предприятия технически более оснащенные, где была отлажена организация труда. Высокие показатели в сборе зерна стали доброй традицией для акционерного общества «Нива»: его здесь получили почти 11 тысяч тонн при урожайности 26,1 центнера. Это наивысший показатель в районе.

Второе место по объему производства зерна и урожайности — в «Бармино». Его здесь собрали почти 5 тысяч тонн — на 330 тонн больше, чем в 2012-м. В «Плодопитомнике» намолотили свыше 4 тысяч тонн. Значительные объемы зерна получены в фермерских хозяйствах, которые с прошлого года взяли курс на расширение площадей зерновых культур и увеличение производства.

Умение растить хлеб

Бутурлинские аграрии, без преувеличения, совершили настоящий трудовой подвиг: в тяжелых условиях получили свыше 55 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Хлеба пришлось убирать более двух месяцев, тем не менее сделано это было с минимальными потерями.

— По структуре и объему посевных площадей Бутурлинский район занимает восьмое место в области, а по валовому намолоту — четвертое, — не без гордости констатирует начальник сельхозуправления Фаина Овчинникова. — По сравнению с соседями урожайность зерновых у нас на порядок выше — около 28 центнеров.

Это говорит о том, что бутурлинцы умеют растить хлеб. Еще одна особенность года — в агрохолдинге начали выращивать рапс. Первый блин не оказался комом: собрали 1480 тонн. Что помогло добиться успеха? Конечно же, профессионализм и самоотверженный труд каждого на своем рабочем месте, компетентность руководителей и специалистов, умелая организация труда. Ведущую роль сыграли передовые технологии, которые применяют в хозяйствах, входящих в агрохолдинг.

Сытная зимовка

Лысковские фермы полностью обеспечены кормами — их запасли почти на 30 процентов больше, чем к прошлой зимовке. И вот результат: сейчас район производит ежедневно 43,5 тонны молока — на 2,5 тонны больше, чем в эти же дни прошлого года. И по итогам 2013-го валовка превысила уровень предыдущего года на 120 тонн, составив 16193 тонны.

— В «Бармино» и в агрофирме «Мяском» освоили технологию плющения зерна на фуражные цели с использованием консервантов, — поясняет Денисов. — А недавно в Бармино запустили первый в районе стационарный кормоцех. Все это позволяет улучшить качество питания животных, балансировать рацион.

Бутурлинцы добились роста в производстве продукции животноводства. Валовка по молоку в сельхозпредприятиях превысила уровень предыдущего года и составила свыше 21,7 тысячи тонн. Надой на корову вплотную приблизился к 5 тысячам килограммов. Большой вклад внесли хозяйства агрохолдинга, а также предприятия «Базинское» и «Пергалейское».

В разрезе областных показателей животноводство района выглядит неплохо: по производству мяса бутурлинцы на пятом месте, молока — на шестом.

— А вот по продуктивности животных мы только во второй десятке, — поясняет Фаина Овчинникова. — В этом плане у нас широкое поле для совершенствования технологий, которые позволят повысить продуктивность дойного стада. Тем более что в районе есть добрые примеры, своя школа передового опыта: в хозяйствах «Бутурлинское зерно», «Пергалейское», «Большебакалдское» надой от коровы за год превысил 6 тысяч килограммов.