Лампа-экономка

Сегодня мы все учимся экономить. В том числе и на электричестве. При этом не сидим в темноте, а просто меняем привычные «лампочки Ильича» на энергосберегающие лампы.

В прежние времена на производстве, в различных учреждениях, значительно реже в домах горели длинные лампы дневного света, или, как их называли в быту, лампы-экономки. Современные энергосберегающие лампы могут иметь и другую конструкцию или основываться на других физических принципах, например, светодиодные.

Главное достоинство энергоэффективных ламп — долговечность. Производитель обычно гарантирует 10–12 тысяч часов работы, у более дешевых моделей — 6–10 тысяч (а у обычных лампочек накаливания срок службы максимум 1000 часов). Так что то и дело выкручивать перегоревшие лампочки не придется. Да и гарантия у этих приборов, в отличие от традиционных, есть — можно вернуть или поменять, если перегорит раньше указанного времени.

Еще один плюс — меньше «съедает» энергии при том же уровне освещения (уменьшается нагрузка на сеть, а значит, снижается риск перебоев, коротких замыканий). При работе с «экономным солнцем» за компьютером меньше устают глаза. А еще эти лампочки практически не нагреваются.

Но и минусы у «светового чуда» имеются. В первую очередь, стоят дорого. Цена колеблется от 80 до 150 рублей за экземпляр, стоимость же светодиодных ламп доходит аж до 1600 рублей! В трубке содержится ртуть, поэтому лучше не разбивать такую лампу и не выбрасывать отслужившую в мусор, а везти в специальный пункт утилизации и платить за это деньги, что также неудобно.

К слову, лучше всего покупать энергосберегающие лампы с плавным стартом, которые разгораются постепенно. Они служат намного дольше. И не мучайте лампочку непрерывными включениями и выключениями. Специалисты не советуют выключать лампочку, не дав ей поработать хотя бы пять-десять минут.