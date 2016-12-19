Из районов – в округа

Почему они — округ, а мы нет? И вообще, что этот статус дает? Такие вопросы от читателей есть в нашей редакции. Дело в том, что городскими округами стали уже несколько районов Нижегородской области. И вот что из этого получилось.

Одна казна

Полноценно в новом статусе, с вновь избранной властью, с 2011 года зажили в городских округах Бор и Семёновский, с 2012-го — в Выксе, с прошлого года — в городских округах Шахунья и Первомайск.

Такое образование состоит из собственно города и других населенных пунктов. Власть — одна, бюджет — один. Но сначала этого должны захотеть жители района. Референдум — первое дело. Самый страшный страх у тех, кто живет не в райцентре, — что на селе тогда совсем власти не будет. Бросят на произвол судьбы. Людям объясняют, что это не так. Вместо сельсоветов будут территориальные отделы новой власти. Просто без местных бюджетов. А какими они, эти бюджеты, собственно, были? На какие великие дела их, то есть, хватало? В общем, ни на какие. При новой структуре и столоначальников меньше станет, и средств на содержание представителей власти, значит, меньше пойдет. А деньги бывшего района, а по-новому — городского округа, в одной казне будут.

Никаких чудес

— Плюсы создания городского округа не всем были столь очевидны, и надо было обладать доверием населения к власти, чтобы убедить всех в правильности решения и успешно завершить преобразования, — поделился с нами глава администрации городского округа Семеновский Николай Носков. — Сельские поселения не имели возможности участвовать в региональных и федеральных программах — капитального ремонта жилья, поддержки молодых специалистов, расселения ветхого фонда на условиях софинансирования — из-за отсутствия собственных доходов. Их не хватало даже на зарплату работникам сельсовета. С созданием городского округа мы стали жить не только по единому бюджету, но и по одним правилам во всех сферах жизни. Более совершенной стала законодательная, нормативная правовая база. Вместо 14 представительных органов был избран один — Совет депутатов городского округа Семеновский, на решения которого не было ни одного протеста прокуратуры против 31 протеста на решения сельских советов только в 2010 году. После сокращения числа депутатов в округе были восстановлены некогда забытые старосты. Это люди, обладающие доверием населения и пользующиеся авторитетом власти на местах. Городской округ Семеновский в экономическом и политическом смысле поднялся на более высокую ступень. Наш бюджет перевалил за миллиард, построены новые социальные объекты, несколько лет подряд мы в числе призеров в конкурсе на лучший благоустроенный населенный пункт. Но не надо думать, что присвоение статуса «городской округ» — это какое-то чудесное превращение. Успехи — результат работы.

Созреть

В этом году референдум о преобразовании в городской округ собираются провести в Кулебакском районе.

— Такая структура, с единым центром управленческих решений, концентрацией средств, нам подходит: район промышленный, — пояснила нам глава администрации Кулебакского района Людмила Узякова. — Средств на местах сейчас катастрофически не хватает… Новая структура позволит уменьшить управленческий аппарат. Пока, так сказать, психологически созреваем. Будем проводить работу с населением. Референдум планируем ближе к концу года.

Повышение управляемости, сокращение времени для принятия решений — это лишь несколько плюсов от статуса городского округа, которые назвал нам глава администрации Городецкого района Виктор Труфанов. Но на пути препятствие: по закону среди объединяемых поселений может быть только один город, а в этом районе их два — Городец и Заволжье.

— Считаю необходимым Законодательному собранию Нижегородской области обратиться в Государственную думу с инициативой о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», — сказал «НП» Виктор Труфанов.

Перемены будут

Добавим, что при объединении поселений в городской округ сохраняется двухуровневая система власти: глава местного самоуправления и глава администрации.

— На мой взгляд, «двуглавая» система наиболее эффективна в решении проблем населения, — сказал нам по этому поводу исполнительный директор Совета муниципальных образований Нижегородской области Александр Орлов. — Я работал и при старой системе, и при сегодняшней. Новая система приносит хорошие результаты. Разделить хозяйственные и общие вопросы рано или поздно пришлось бы. Мы сегодня находимся в числе регионов, которые наиболее эффективно используют предоставляемые законом возможности. Именно это во многом дает положительную динамику развития всей Нижегородской области.

Какое решение примут в других районах, мы не знаем. Образование городского округа — это значит избрание новой власти. Вот где камень преткновения.

— У нас уже заходил разговор о референдуме, но оппозиция сразу стала затевать политическую игру, чтобы прийти к власти. Тему закрыли, — по секрету рассказали нам в администрации одного из районов.

Как бы то ни было, в конце января в Госдуму должен поступить проект закона о реформе местного самоуправления. О том, что она нужна, Владимир Путин заявил в Послании к Федеральному собранию. Так что меняться, видимо, все равно придется.