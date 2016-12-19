Архив номеров — №6 от 23.01.2014
Из районов – в округа
Почему они — округ, а мы нет? И вообще, что этот статус дает? Такие вопросы от читателей есть в нашей редакции. Дело в том, что городскими округами стали уже несколько районов Нижегородской области. И вот что из этого получилось.
Одна казна
Полноценно в новом статусе, с вновь избранной властью, с 2011 года зажили в городских округах Бор и Семёновский, с 2012-го — в Выксе, с прошлого года — в городских округах Шахунья и Первомайск.
Такое образование состоит из собственно города и других населенных пунктов. Власть — одна, бюджет — один. Но сначала этого должны захотеть жители района. Референдум — первое дело. Самый страшный страх у тех, кто живет не в райцентре, — что на селе тогда совсем власти не будет. Бросят на произвол судьбы. Людям объясняют, что это не так. Вместо сельсоветов будут территориальные отделы новой власти. Просто без местных бюджетов. А какими они, эти бюджеты, собственно, были? На какие великие дела их, то есть, хватало? В общем, ни на какие. При новой структуре и столоначальников меньше станет, и средств на содержание представителей власти, значит, меньше пойдет. А деньги бывшего района, а по-новому — городского округа, в одной казне будут.
Никаких чудес
— Плюсы создания городского округа не всем были столь очевидны, и надо было обладать доверием населения к власти, чтобы убедить всех в правильности решения и успешно завершить преобразования, — поделился с нами глава администрации городского округа Семеновский Николай Носков. — Сельские поселения не имели возможности участвовать в региональных и федеральных программах — капитального ремонта жилья, поддержки молодых специалистов, расселения ветхого фонда на условиях софинансирования — из-за отсутствия собственных доходов. Их не хватало даже на зарплату работникам сельсовета. С созданием городского округа мы стали жить не только по единому бюджету, но и по одним правилам во всех сферах жизни. Более совершенной стала законодательная, нормативная правовая база. Вместо 14 представительных органов был избран один — Совет депутатов городского округа Семеновский, на решения которого не было ни одного протеста прокуратуры против 31 протеста на решения сельских советов только в 2010 году. После сокращения числа депутатов в округе были восстановлены некогда забытые старосты. Это люди, обладающие доверием населения и пользующиеся авторитетом власти на местах. Городской округ Семеновский в экономическом и политическом смысле поднялся на более высокую ступень. Наш бюджет перевалил за миллиард, построены новые социальные объекты, несколько лет подряд мы в числе призеров в конкурсе на лучший благоустроенный населенный пункт. Но не надо думать, что присвоение статуса «городской округ» — это какое-то чудесное превращение. Успехи — результат работы.
Созреть
В этом году референдум о преобразовании в городской округ собираются провести в Кулебакском районе.
— Такая структура, с единым центром управленческих решений, концентрацией средств, нам подходит: район промышленный, — пояснила нам глава администрации Кулебакского района Людмила Узякова. — Средств на местах сейчас катастрофически не хватает… Новая структура позволит уменьшить управленческий аппарат. Пока, так сказать, психологически созреваем. Будем проводить работу с населением. Референдум планируем ближе к концу года.
Повышение управляемости, сокращение времени для принятия решений — это лишь несколько плюсов от статуса городского округа, которые назвал нам глава администрации Городецкого района Виктор Труфанов. Но на пути препятствие: по закону среди объединяемых поселений может быть только один город, а в этом районе их два — Городец и Заволжье.
— Считаю необходимым Законодательному собранию Нижегородской области обратиться в Государственную думу с инициативой о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», — сказал «НП» Виктор Труфанов.
Перемены будут
Добавим, что при объединении поселений в городской округ сохраняется двухуровневая система власти: глава местного самоуправления и глава администрации.
— На мой взгляд, «двуглавая» система наиболее эффективна в решении проблем населения, — сказал нам по этому поводу исполнительный директор Совета муниципальных образований Нижегородской области Александр Орлов. — Я работал и при старой системе, и при сегодняшней. Новая система приносит хорошие результаты. Разделить хозяйственные и общие вопросы рано или поздно пришлось бы. Мы сегодня находимся в числе регионов, которые наиболее эффективно используют предоставляемые законом возможности. Именно это во многом дает положительную динамику развития всей Нижегородской области.
Какое решение примут в других районах, мы не знаем. Образование городского округа — это значит избрание новой власти. Вот где камень преткновения.
— У нас уже заходил разговор о референдуме, но оппозиция сразу стала затевать политическую игру, чтобы прийти к власти. Тему закрыли, — по секрету рассказали нам в администрации одного из районов.
Как бы то ни было, в конце января в Госдуму должен поступить проект закона о реформе местного самоуправления. О том, что она нужна, Владимир Путин заявил в Послании к Федеральному собранию. Так что меняться, видимо, все равно придется.
Компетентно
Анатолий МИГУНОВ, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области:
— Обеспечить столь существенный рост бюджетных ассигнований на благоустройство, как это произошло в городских округах город Бор, Семёновский, глубоко дотационные поселения поодиночке были бы просто не в состоянии. В городском округе Бор построены водозаборные сооружения в поселке Линда. Вода с этих сооружений в перспективе будет подаваться в Каликино и поселок Шпалозавода. В 2012 году завершено строительство водовода к Ситникам, поселку Железнодорожный протяженностью 15 км. Стоимость строительства — 90 миллионов рублей. Начато строительство водовода Ивановский Кордон — Владимирово — Октябрьский. В 2012 году построены газопроводы к девяти населенным пунктам общей протяженностью 27,7 км, газифицировано 583 дома.
На территории бывших поселений Семеновского района после преобразования, например, в Сухобезводненском территориальном отделе провели капитальный ремонт жилого фонда более чем на 1,5 миллиона рублей, реконструировали детский сад «Калинка». В Медведевском построен газопровод высокого давления. Стоимость работ превысила 27 миллионов рублей. Реализация столь масштабных мероприятий раньше сдерживалась крайне низкой бюджетной обеспеченностью существовавших поселений. Только объединение их в городской округ дало возможность использовать ресурсы укрупненного муниципального образования для решения копившихся годами проблем.
Евгений ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:
— Вот некоторые первые результаты. Сократилось количество муниципальных служащих — на 237 человек. При этом сохранилась доступность местной власти для населения: во всех упраздненных поселениях созданы территориальные органы администрации вновь образованных городских округов. Расходы местных бюджетов на содержание муниципальных служащих уменьшились на 184 миллиона рублей, или на 8,7 процента. Кроме того, существенно сократились расходы на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов и глав МСУ. Например, в Выксе в связи с преобразованием в 2011 году вместо восьми глав муниципальных образований избирался один глава, вместо 103 депутатов — 27. Расходы на выборы сократились с 1,7 миллиона рублей почти до 94 тысяч.
Подчеркну, что при преобразовании муниципальных образований в городские округа все меры социальной поддержки по оплате жилья, отопления, освещения педагогам, работникам учреждений здравоохранения, культуры, социального обслуживания, ветеринарной службы, работающим и проживающим в сельской местности, сохранены. Для жителей сельской местности сохранились также льготы по налогообложению, тарифам на услуги ЖКХ.
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