Есть проект. Когда ж объект?

Проект нижегородского аквапарка, который планируется построить на Автозаводе, успешно прошел госэкспертизу. На очереди — получение разрешения на строительство.

Эта долгоиграющая тема обсуждалась вчера на круглом столе, собравшем представителей практически всех структур, имеющих отношение к реализации проекта. И, признаться, хочется уже, чтобы от обсуждений наконец можно было перейти к реальным делам. Скоро забудется торжество, на котором презентовали будущий объект, — просто за давностью лет. Кстати, на табличке памятного камня, установленного тогда в Автозаводском парке, значился год окончания строительства — 2014-й. Однако на этом месте до сих пор ничего так и не построено. При том что инвестор был готов приступить к работам давно и закончить их в течение 18 месяцев. Этот же срок называют и сейчас. Но есть ли гарантия, что дело сдвинется с мертвой точки?

Суть в том, что все эти годы попытки запустить процесс сопровождаются протестами активистов — противников строительства «нижегородской Ривьеры» именно на территории Автозаводского парка. Их главный аргумент известен: придется вырубить часть зеленых насаждений. Контраргументы про старые деревья и компенсационное озеленение их, понятно, не убеждают. Между тем еще в 1934 году архитектор Александр Никольский, проектируя парк, предусмотрел в зоне, о которой ведутся споры, появление спортивных объектов и… бассейнов.

Проект нынешнего комплекса водных развлечений для всей семьи уникален и разработан специально для Нижнего Новгорода. Им предусмотрены и парковочные места вдоль проспекта Молодежного на экологических парковках, и масштабная модернизация самого парка. Здесь планируется высадка более 400 деревьев ценных пород, половина уже заняла свои парковые места.

Можно сколько угодно возмущаться, но с тем, что парку давно необходим новый виток развития, спорить трудно. И, честное слово, гораздо лучше, если опорным объектом для этого станет цивилизованный, современный комплекс, а не «хоровод» забегаловок. «НП» будет следить за развитием ситуации.





Мнение:

Ирина Агафонова, архитектор-реставратор, аттестованный эксперт Министерства культуры РФ:

- Строительство аквапарка в конкретном случае с Автозаводом парку не повредит. Хотя и отнимет территорию, но очень небольшую ее часть. Не возьмусь судить, насколько аквапарк нужен именно в этом районе, но городу он нужен, это общественное сооружение, где люди будут отдыхать, развлекаться, заниматься спортом. Все это совершенно не противоречит функциям парка.

Под аквапарк предназначена территория на самой окраине Автозаводского парка – я видела этот участок, являющийся пограничной территорией между микрорайоном и основной частью парка. И территория эта не имеет объектов, которые можно было бы отнести к памятникам истории и культуры, - все они стоят чуть поодаль. Эту территорию можно рассматривать как буферную.

Сегодня мы видим здесь не очень красивый пустырь, деревья здесь находятся далеко не в отличном состоянии, очень многие покосились, то есть условия для роста деревьев здесь в чем-то неподходящие. Поэтому я не думаю, что с их исчезновением городу будет нанесен экологический урон, тем более что предусмотрено компенсационное озеленение. Даже если привести в порядок прилегающую к этому пустырю территорию, это уже будет здорово. На сегодняшний день этот участок выглядит заброшенным – и он всегда был таким, что даже отмечалось в публицистических статьях, например, в заметках историка, искусствоведа, культуролога Кирилла Кобрина, который здесь гулял еще в детстве. На этой территории тогда располагались стихийные свалки различного инвентаря. Да и сейчас здесь видны горы мусора, обломков бетона.

Я не специалист по части аквапарков, и не могу говорить о том, какие именно выгоды сулит этот проект жителям Автозавода и всего Нижнего Новгорода. Но как обыватель считаю, что это совсем не плохая идея. Иметь в таком большом районе бассейн для людей (а аквапарк – фактически бассейн) было бы не лишним, тем более что поблизости бассейнов нет.