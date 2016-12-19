Бац! Вторая смена

Некоторые родители всерьез опасаются, что их детям не хватит мест в общеобразовательных школах. С каждым годом число учащихся увеличивается, 25 процентов российских школ давно работают в две смены, что, в принципе, пока не противоречит законодательству, однако не всегда удобно. А впереди новый наплыв желающих грызть гранит науки. Чего ждать? Быть может, в классах опять будет по 45 человек или школы заработают в три смены?

Родился? В очередь!

Конечно, ни того, ни другого никто не допустит. Однако демографический прорыв, который произошел несколько лет назад, несомненно, еще даст о себе знать. В ближайшие несколько лет количество российских школьников увеличится на миллион. Каждому из них потребуется свое место за партой.

А пока всем новорожденным искали место в детском саду. Только в Нижегородской области за прошедший, 2013, год создали 8 310 дополнительных мест. До конца 2015 года появятся еще 14000. В приоритетном порядке в детский сад берут 5-6-летних малышей. Оно и понятно, их нужно подготовить к школе и научить жить в коллективе. К 2016 году очередь из дошколят от 3 до 7 лет обещают, по крайней мере, в нашем регионе (а согласно указу президента, так должно произойти во всех краях и областях) ликвидировать полностью. Сложным остается вопрос с детьми ясельного возраста. Вот их в очереди еще много.

Впрочем, если годовалого ребенка не каждый стремится отвести в детский сад, то вот за парту 1 сентября должен сесть каждый ученик 7-летнего возраста.

Обостряет вопрос и тот факт, что по всей России за последние несколько лет закрыли 12 тысяч малокомплектных школ на селе. В Нижегородской области этот процесс сдерживали до последнего, однако от федеральной реформы, оказалось, не уйти. И 117 школ все же пришлось закрыть. Чтобы сохранить оставшиеся, правительство Нижегородской области приняло решение финансировать их по отдельному нормативу, не зависящему от числа обучающихся. Из сел, где образование приказало долго жить, детей стали привозить в учебные заведения, расположенные в соседних населенных пунктах, на автобусах.

С бабушкой не отсидишься

— Не главное — закрывать или не закрывать, главное — качество обучения, — поясняли в региональном министерстве образования. И стремились обеспечить кадрами и оборудованием все действующие сельские школы, чтобы качество образования в них было не хуже, чем в городских. В Богородском, Краснооктябрьском, Лукояновском районах, в Выксе и Шаранге построили учительские дома. В них учатся писать и считать младшие школьники. Такая система позволяет малышам обучаться, что называется, в шаговой доступности от собственного дома.

Но достаточно ли окажется принятых мер через несколько лет? Смогут ли действующие школы принять всех желающих? Даже в Нижнем Новгороде начинают поговаривать о дефиците мест. Хотя если верить цифрам, то запас есть. Так, осенью прошлого года официально были озвучены следующие данные: общая вместимость городских школ — 147 тысяч 900 человек, а число учеников — 106 тысяч. При этом уже есть дефицит мест в Приокском районе, микрорайоне Бурнаковском, в Верхних Печерах. В общем, там, где строятся новые жилые микрорайоны. А так называемый запас возникает из-за недоукомплектованных школ. Но не возить же малыша на уроки за тридевять земель, потому что не хватило места в учебном заведении возле дома? На одном из оперативных совещаний глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов уже поручил скорректировать план строительства общеобразовательных учреждений. Главное — успеть. Школа — не детский сад. С бабушкой дома не отсидишься.

Официально

Владимир ПУТИН, Президент России:

— Есть проблема, которую нужно решать безотлагательно. Уже сейчас занятия во многих школах идут в две смены: почти четверть российских школ, а в городах почти половина работает по такой системе. Обращаюсь к Правительству, Федеральному собранию, региональным властям: нам нужно оценить масштаб этой проблемы. Предусмотреть эффективные решения, в том числе надо так строить детские сады, чтобы в перспективе их можно было использовать под начальную школу.

Конечно, оговорюсь, понимаю прекрасно, что это не федеральный уровень ответственности, а региональный, и даже местный, но нам нужно понять масштаб проблемы. Нельзя отмахиваться. Если это имеет огромное значение для страны и приобретает такие формы, то думаю, что без федеральной поддержки здесь не обойтись.

Из комментария министерства образования Нижегородской области:

— В Нижегородской области проблемы нехватки мест в общеобразовательных школах нет. По статистике, с 2006 по 2010 год наблюдалось снижение количества учеников. С 2011 года численность нижегородских школьников постепенно увеличивается (с 286 тысяч до 291 тысячи человек в 2013 году). При этом средняя наполняемость классов изменяется незначительно.

В соответствии с поручением Правительства России в 2013 году во всех общеобразовательных школах нашей страны ведется работа по ликвидации обучения в 3 смены до 2014 года, в 2 смены — до 2016 года.

Уже более десяти лет в нашем регионе обучения в три смены нет.

В 2012/2013 учебном году во вторую смену занималось 28178 школьников (10,3% от общего количества) в 220 общеобразовательных организациях (24% от общего числа школ).

В 2013/2014-м — вторая смена организована для 27 198 школьников (9,9% от общей численности) в 196 общеобразовательных организациях (22% от общего количества общеобразовательных учреждений).

Сейчас в каждом муниципальном образовании области разработаны планы мероприятий по ликвидации второй смены в школах.





