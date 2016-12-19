Вызываем на дуаль

Бизнес сегодня ведет себя исключительно как потребитель, полагая, что кадры для него должно готовить государство. Об этом заявил заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты региона Анатолий Анищенко на заседании Координационного совета по комплексному управлению кадровым потенциалом Нижегородской области.

Перспективам требуются компетенции

Напомним, что в 2007 году в Нижегородском регионе появилось 14 инновационных образовательных ресурсных центров подготовки кадров высокотехнологичных производств. Некоторые учебные лаборатории, которыми они оснащены, не имеют отечественных аналогов (например, комплекс «Умный дом», системы спутниковой связи и пр.). Несмотря на всё это, потребность бизнеса в квалифицированных кадрах не удовлетворена. И на то есть свои причины.

Например, у нас до сих пор нет системы, которая формировала бы заказ в сфере подготовки новых специалистов. Кроме того, недостаточно эффективна существующая законодательная база, а информационная поддержка СМИ ощущается слабо. Между тем без компетентных работников даже самый перспективный инвестиционный проект реализовать не получится.

— Предпринимательскому сектору Нижегородского региона не хватает деловой квалификации, профессиональных управленческих знаний и умения работать в любых, даже кризисных ситуациях, — считает Анатолий Анищенко.

По его мнению, об эффективности подготовки кадров можно судить по отношению роста объемов производства бизнеса к объему средств, затраченных на обучение специалистов.

Представители ТПП предлагают последовательно реализовать ряд мер, которые помогут изменить ситуацию с подготовкой кадров к лучшему. В первую очередь нужно повысить эффективность взаимодействия бизнеса и образовательных структур путем формирования заказа на подготовку специалистов. Особое внимание стоит уделять инновационно-технологической сфере — в этом деле поможет система бизнес-инкубаторов.

Обязательно совершенствовать и законодательство, которое поможет оперативно реагировать на малейшие изменения в экономике.

Пилотный сработает на престиж

Надо сказать, что некоторые шаги в этой сфере уже сделаны. Свои плоды успела принести работа по повышению престижа рабочих профессий: если несколько лет назад практически все ученики старших классов намеревались поступать в вузы, то сегодня около 30–35 процентов школьников хочет осваивать рабочие специальности. Их убедили в том, что и предприятия готовы предложить достойную зарплату и возможность реализовать свой творческий потенциал.

Кроме того, напомним, что Нижегородская область стала одним из четырех регионов-финалистов конкурса по реализации пилотного проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». Это значит, что именно у нас будет опробована новая модель, при которой практическая часть обучения проходит на рабочем месте, а теоретическая — на базе образовательного учреждения. Но на этом нижегородцы останавливаться не намерены.

— То, что существующая на сегодняшний день система кадровой подготовки нуждается в модернизации, очевидно, — считает губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. — Наши ресурсные центры готовят четыре с половиной тысячи рабочих, а бизнес нуждается в одиннадцати. Кроме того, на предприятиях постоянно появляется новое оборудование, к которому просто так, с кондачка, не подступишься. Так что изменения нужны и количественные, и качественные.

Сейчас мы уже обсуждаем проект создания образовательно-производственного кластера «Нижегородское Заречье», который должен оптимизировать взаимодействие власти, образовательных учреждений и предприятий в деле подготовки кадров.











