«В Сочи выступать не буду»

На прошлой неделе в редакцию «Нижегородской правды» заглянул губернатор Валерий Шанцев. Поздравил с Днем российской печати и за чашкой чая с пирогами ответил на наши вопросы. Разве можем мы, журналисты, отпустить главу региона, не обсудив с ним темы, волнующие наших читателей?

Их было немало, разговор затянулся почти на два часа. Автору этих строк, естественно, не терпелось заострить внимание на проблемах спорта. Обо всех, конечно, поговорить не удалось, но на некоторые вопросы Валерий Павлинович ответить успел. О том, как шла беседа, рассказала моя коллега Лада Козонина в материале «Свой в доску, без лоска» в номере «Нижегородской правды» в минувший четверг.

«Ловим паузу, чтобы сменить тему.

— Я еду в феврале в Сочи на открытие Олимпиады, — говорит редактор „Нижегородского спорта“ Елена Власова. — А вы?

— А я думаю, что не еду, — с полуулыбкой вздыхает Валерий Павлинович и добавляет с той же иронией: — Я там не выступаю. Время очень серьезное, — мгновенно с шуток он перестраивается на деловой лад. — Надо, чтобы в каждой области особенно в это время был порядок. А губернатор должен его обеспечивать.

Смеем предположить, что Шанцеву, несмотря на шутливый тон ответа, действительно жаль, что не поедет на событие века. Это при его-то любви к спорту! При всех его стараниях сделать наш регион одним из самых спортивных! За 8 лет 27 построенных ФОКов — цифра говорит сама за себя. Но это массовый, детский спорт — в первую очередь. А профессиональный? Легкая атлетика, например?

— Ресурсы сейчас ограниченны, — Шанцев откровенен. — Остановить программу строительства ФОКов невозможно. Потому что дети присылают мне тетрадки подписей, а перед подписями — единственный вопрос: „Почему в соседнем районе ФОК есть, а в нашем нет?“ Мы построили 27, а нужно 46. Скажите им: „Мы сейчас прекратим строить эти комплексы и начнем строить легкоатлетический манеж, пусть для мастеров высокого уровня, но их 200–300 человек“. Никто нас просто не поймет. Поэтому нужно какое-то время выждать. У нас всё есть: земля, проект манежа. Я твердо знаю: он нам нужен, чтобы можно было проводить любые соревнования, в том числе международного уровня. Я знаю эту технологию: в свое время в Москве был президентом легкоатлетического клуба „Луч“, который многие годы является обладателем Кубка европейских чемпионов, понимаю, что такое легкая атлетика. Но я не волшебник.

Не волшебник. Но надежду Валерий Павлинович всё-таки дал. Надежду длиной в пять лет. Не всё просто и со строительством трамплинов, хотя здесь-то вопрос был решен. Казалось: вот оно, событие — совсем скоро. Но работы приостановлены. Проект реализуется по принципу софинансирования, часть денег должна идти из федерального бюджета. На 2013 год регион свои обязательства выполнил, Федерация — нет».