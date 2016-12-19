«Умный дом» расцветет резидентами

На территории парка информационных технологий «Анкудиновка» подходит к завершению строительство главного инфраструктурного объекта — бизнес-центра.

В одном из своих интервью осенью прошлого года генеральный директор ОАО «Управляющая компания «IT-парк «Анкудиновка» Амерхан Куликов сообщил, что строительство бизнес-центра должно быть завершено в декабре. Мы позвонили Амерхану Григорьевичу и поинтересовались, случилось ли сие знаменательное событие.

— Сроки сдачи объекта по объективным причинам несколько сдвинулись, — ответил генеральный директор. — Думаю, месяца на три, не больше, так что весной бизнес-центр распахнет свои двери. Сейчас там идет внутренняя отделка, наладка оборудования.

Напомним, что здание бизнес-центра — 9-этажное. Причем это даже не бизнес-центр в обычном понимании этого слова, а своеобразный «умный дом». Как-никак, это все-таки IT-парк, соответственно и здание должно быть абсолютно «айтишным».

Это ключевое здание всего технопарка. Здесь планируется разместить большой выставочный и международный центры, а также офисы многочисленных инновационных компаний. По сути, это место должно стать новым деловым центром Нижнего Новгорода.

— С выборов резидентов мы пока не торопимся, — продолжает Амерхан Куликов. — Можно даже сказать, сдерживаем этот процесс. Нам не нужны абы какие арендаторы. Здесь должны работать исключительно инновационные компании. Вскоре будет создана специальная комиссия, которая будет заниматься отбором интересных нам резидентов.

Поговорили мы с Амерханом Куликовым и о другом проекте, за который отвечает Управляющая компания «IT-парк «Анкудиновка». Речь идет о предложении южнокорейской компании, которая презентовала проект спортивно-развлекательного комплекса в Нижнем Новгороде с новой ледовой ареной для хоккейной команды «Торпедо» в районе Комсомольской площади. Общий объем инвестиций, по предварительным данным, составит 68 миллиардов рублей, комплекс будет располагаться на 20 гектарах земли. Проект уже одобрен Инвестсоветом Нижегородской области.

— На сегодняшний день идет активная работа по оформлению земельного участка, — сообщил Амерхан Куликов. — Эту площадь руководство корейской компании просит в аренду на длительный срок. Сами понимаете, чем крупнее сумма инвестиций в тот или иной проект, тем дольше времени необходимо для всевозможных согласований и утверждений. Думаю, что конкретными новостями о том, как продвигается работа в этом направлении, я смогу поделиться с читателями «Нижегородской правды» ближе к маю.