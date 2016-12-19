Три камбэка на чужих площадках

Поистине удивительная команда сегодняшнее «Торпедо»! Уступая с разницей в две и даже три шайбы, оно находит в себе силы возвращаться в игру и побеждать.

Атлант (Московская область) — Торпедо (Нижний Новгород) — 4:5

Голы: 1:0 — Радулов (Майоров, Атюшов, 1.08). 2:0 — Шмелёв (Атюшов, Артюхин, 9.54). 2:1 — Вольский (Салминен, Иммонен, 22.24). 2:2 — Бернацкий (Иммонен, 29.01). 2:3 — Людучин (34.53). 3:3 — Радулов (Энгквист, Майоров, 35.21). 3:4 — Салминен (Иммонен, 39.12). 3:5 — Иммонен (Хиетанен, Салминен, 52.40, бол.). 4:5 — Радулов (59.54, буллит).

«Торпедо»: Демидов (Коваль, 40.00); Хиетанен — Макаров, Бернацкий — Валентенко, Григорьев — Денисов, Белохвостиков; Вольский — Иммонен — Салминен, Паршин — Галузин — Краснослободцев, Людучин — М. Потапов — Кулёмин, Двуреченский — Бадюков — Жарков.

Штрафное время: 36–4 (Вольский, Бернацкий).

Главные судьи: Гусев (Серов), Черенков (Москва).

Отлично сыграло звено Вольский — Иммонен — Салминен, их действия стали основой нашей волевой победы. А сделавший хет-трик Игорь Радулов — старший брат форварда сборной России Александра Радулова — из-за поражения своей команды героем матча не стал. Кстати, буллит он реализовал после фола Виталия Коваля (бросок клюшки).

— Начало встречи было тяжелым для нас. Наверное, посчитали, что после последних хороших матчей можно легко обыграть соперника. Играли пижонски, получили два гола, поэтому пришлось привести команду в чувство, — прокомментировал события главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра.

Добавим, что участник Матча звезд КХЛ Денис Паршин был признан лучшим нападающим лиги по итогам предыдущей недели. В двух встречах он набрал 4 очка (3 1) при показателе полезности 6.

Локомотив (Ярославль) — Торпедо — 1:4

Голы: 0:1 — М. Потапов (Кулёмин, Григорьев, 11.29). 0:2 — Денисов (Паршин, Краснослободцев, 22.29). 1:2 — Апальков (Кронвалль, Мусатов, 29.47, бол.). 1:3 — Вольский (Иммонен, 33.59). 1:4 — М. Потапов (59.46, мен., п. в.).

«Торпедо»: Касутин; Хиетанен — Хомицкий, Бернацкий — Валентенко, Григорьев — Денисов, Белохвостиков; Вольский — Иммонен — Салминен, Паршин — Галузин — Краснослободцев, Людучин — М. Потапов — Кулёмин, А. Потапов — Бадюков — Твердохлебов.

Штрафное время: 8–12 (Вольский, Паршин, Людучин, Салминен, Григорьев — по 2, плюс командный штраф за нарушение численного состава).

Главные судьи: Буланов, Гофман (Москва).

Максим Потапов забил 4-й и 5-й голы в чемпионате. При этом на 60-й минуте шайба не пересекла линию пустых ворот «Локомотива», но гол был засчитан, так как игрок хозяев Джефф Плэтт бросил по направлению к снаряду клюшку. «Соперник отлично сыграл в обороне — мы создали очень мало голевых моментов», — констатировал главный тренер ярославской команды Петр Воробьев, несколько лет назад работавший с «Торпедо».

Запасным вратарем у гостей был Виталий Коваль, который в случае необходимости мог заменить дебютанта команды Ивана Касутина (17.10.1986, 182 см, 92 кг). В текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги уроженец Вологды и воспитанник «Локомотива» провел за «Северсталь» 9 матчей, пропуская в среднем 3,33 шайбы за игру. Ранее он выступал, в частности, за ЦСКА, «Нефтехимик», «Спартак», «Ак Барс», «Витязь», СКА. Всего в КХЛ на момент перехода к нам отыграл в 217 встречах. Имел лучший коэффициент надежности и процент отраженных бросков в Кубке Гагарина 2010 года. В 2004-м стал чемпионом мира среди юниоров. Контракт Касутина с нашим клубом рассчитан до 30 апреля 2015 года. Вместо Ивана «Северсталь» получила защитника «Чайки» Артема Першина и право выбора на драфте КХЛ нынешнего года.

А через три часа после игры в Ярославле официальный торпедовский сайт объявил еще о двух приобретениях — последних в сезоне.

Крайний нападающий Евгений Скачков (14.07.1984, 183 см, 90 кг) — москвич, воспитанник ЦСКА. За родной клуб провел лишь 1 матч, известен же он по игре за «Спартак», «Трактор», «Ак Барс». В текущем сезоне защищал цвета СКА — 37 игр, 9 очков (6 3). Вообще же в Континентальной хоккейной лиге у Скачкова до перехода в «Торпедо» был 241 матч и 106 очков (57 49). СКА отдал нам форварда в обмен на право внеочередного выбора на юниорском драфте КХЛ.

Кристофер Коланос (27.07.1981, 191 см, 93 кг) — центральный нападающий. Родился в канадском городе Калгари. Выступал в НХЛ за «Финикс», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Калгари» — 151 матч, 42 очка (20 22). Будучи игроком «Финикса» и сборной Канады, Коланос в 2003 году завоевал золото чемпионата мира. На том турнире он сыграл в 9 встречах (1 очко, 0 1). Кроме того, Крис хорошо проявил себя в АХЛ — второй по значимости лиге Северной Америки, в 2012 году участвовал в матче звезд. В прошлом сезоне он провел в АХЛ 53 матча за «Эбботсфорд» и набрал 40 очков (18 22).

Отметим, что и Скачков, и Коланос подписали с «Торпедо» контракты до конца сезона.

Северсталь (Череповец) — Торпедо — 4:5

Голы: 0:1 — Салминен (Хиетанен, Вольский, 20.15). 0:2 — Скачков (Краснослободцев, Галузин, 22.10). 1:2 — Киселевич (Жердев, Бердников, 29.25, бол.). 2:2 — Виделль (Чернов, Калашников, 29.34). 3:2 — Ковыршин (Киселевич, Стасенко, 32.12). 4:2 — Виделль (Никонцев, Калашников, 36.48). 4:3 — Галузин (Краснослободцев, Скачков, 52.36). 4:4 — Иммонен (Галузин, Краснослободцев, 58.06). 4:5 — Галузин (Краснослободцев, 61.12).

«Торпедо»: Коваль (Касутин, 32.12–57.58, 58.06–61.12); Хиетанен — Хомицкий, Бернацкий — Валентенко, Григорьев — Денисов, Белохвостиков; Вольский — Иммонен — Салминен, Скачков — Галузин — Краснослободцев, Людучин — М. Потапов — Кулёмин, А. Потапов — Бадюков — Твердохлебов, Жарков.

Штрафное время: 2–2 (Людучин).

Главные судьи: Балушка (Словакия), Гашилов (Пермь).

Воспитанник нижегородского хоккея Владимир Галузин довел количество набранных им в текущем чемпионате очков до 25 (12 13), по результативности он шестой в команде. Именно 10-й номер обеспечил нам камбэк в матче с 10-м коллективом «Запада». Сначала Галузин сократил отставание до одной шайбы, затем, когда гости сняли голкипера, выложил снаряд на пустые ворота Яркко Иммонену, а в овертайме исполнил соло: обыграв защитника, метко бросил в верхний угол. Между прочим, у Михаила Варнакова, на которого болельщики «молились» в прошлом сезоне, очков в «Ак Барсе» меньше, чем у Галузина, — 23 (13 10). Можно искренне порадоваться за Владимира, так здорово раскрывшегося в этом сезоне.

А вот за Виталия Коваля нельзя не огорчаться. С ним действительно творится что-то неладное…

СКА (Санкт-Петербург) — Торпедо — 4:5

Голы: 1:0 — Макаров (Панарин, 2.59). 2:0 — Кетов (Каблуков, 3.34). 3:0 — Шипачёв (Кетов, Ковальчук, 6.35). 3:1 — Денисов (М. Потапов, Людучин, 13.53). 3:2 — Салминен (Хиетанен, Валентенко, 17.57). 3:3 — Вольский (Григорьев, 29.52). 3:4 — Хиетанен (Салминен, Иммонен, 36.39, бол.). 4:4 — Хафизуллин (Червенка, Шипачёв, 43.24, бол.). 4:5 — Салминен (решающий буллит).

«Торпедо»: Касутин; Хиетанен — Хомицкий, Бернацкий — Валентенко, Григорьев — Денисов, Белохвостиков; Вольский — Иммонен — Салминен, Скачков — Галузин — Краснослободцев, Людучин — М. Потапов — Кулёмин, А. Потапов — Бадюков — Твердохлебов, Жарков.

Штрафное время: 16–8 (Денисов, Скачков, Бернацкий, Иммонен).

Главные судьи: Анисимов (Москва), Бондарь (Магнитогорск).

Браво нашим парням за характер! Поплатившись в первом периоде за свои ошибки (в частности, второй гол на совести неожиданно упавшего у борта Вадима Хомицкого), они воспрянули духом, включили скорости и задали жару одной из сильнейших команд КХЛ! В атакующих действиях преуспели защитники, которые и сами забивали, и ассистировали форвардам. Лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» Сакари Салминен забил 17-й гол, Войтек Вольский — 16-й.

В серии буллитов они снова продемонстрировали мастерство, переиграв Дмитрия Шикина (после второго периода он заменил Илью Ежова). У СКА отличился нападающий олимпийской сборной России Илья Ковальчук, во второй своей попытке он промахнулся. Также не смогли забить Яркко Иммонен, Роман Червенка и Александр Кучерявенко. Иван Касутин, дублером которого в этой встрече был Михаил Демидов, в игровое время отразил 25 из 29 бросков. Волжане сделали на 10 бросков больше.

Нижегородцы одержали шестую победу подряд, при разнице шайб в этих встречах 31–18. И есть хорошая возможность продлить серию в родных стенах. Соперники на этой неделе — «Лев» (22 января), «Слован» (24-го) и ЦСКА (26-го).

Положение на «Востоке» без учета вчерашних матчей: «Металлург» Мг — 94 очка (46 игр), «Барыс» — 88 (46) — лидеры дивизионов; «Ак Барс» — 91 (47), «Салават Юлаев» — 81 (46), «Торпедо» — 80 (46, разница шайб 134–105), «Автомобилист» — 76 (47), «Сибирь» — 73 (47), «Трактор» — 63 (46), «Авангард» — 63 (47), «Адмирал» — 62 (47), «Югра» — 53 (46), «Нефтехимик» — 50 (46), «Амур» — 42 (47), «Металлург» Нк — 40 (47).

Положение на «Западе»: Динамо Мск — 100 очков (46 игр), СКА — 92 (47), «Лев» — 86 (46), ЦСКА — 82 (48), «Динамо» Р — 80 (46), «Донбасс» — 79 (45), «Медвешчак» — 78 (46), «Локомотив» — 69 (46), «Атлант» — 63 (46), «Северсталь» — 59 (46), «Слован» — 56 (46), «Спартак» — 52 (45), «Витязь» — 50 (47), «Динамо» Мн — 42 (45).

Вчера играли: «Авангард» — «Донбасс», «Барыс» — «Динамо» Мн, «Югра» — «Спартак», «Автомобилист» — «Медвешчак».