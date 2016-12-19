Индикаторы Раева

Торжественно отметили в конце прошлого года в Выксе рождение Гриши Трофимова, который был зарегистрирован в книге гражданского состояния за № 1000. Может быть, для кого-то это и не знаковое событие, но для главы администрации Игоря Раева именно такое. С некоторых пор для него, оказывается, главным итогом каждого месяца считаются не экономические показатели, а тот факт, сколько в округе родилось детей.

Что же побудило главу администрации коренным образом пересмотреть показатели и индикаторы деятельности местного муниципалитета. Собственно говоря, этот социальный сегмент в работе главы и стал ключевым моментом в нашей беседе.

Сфера особых интересов

— С каких же это пор, Игорь Львович, демографические показатели стали приоритетными в вашем округе по отношению к экономическим?

— Вы знаете, долгое время мы измеряли во многом нашу деятельность инвестициями в сферу производства. И это вполне объяснимо. Мы признательны Выксунскому металлургическому заводу за то, что он развивает экономический потенциал территории округа. Но не менее важную функцию несут инвестиции в социальную сферу. Тем более что ухудшение демографической ситуации может в перспективе отрицательно сказаться на развитии нашей территории. Два года назад эта проблема встала перед нами в полный рост. Поэтому первые показатели, которые сейчас интересуют администрацию в начале каждого месяца, — демографические.

Сейчас перед нами стоит несколько сложных задач: сохранить баланс населения, привлечь трудоспособные кадры из окружающих регионов, удержать в городе молодежь — наше будущее. Мы поняли: если не сделать развитие территории более сбалансированным, чтобы инвестиции шли и в производство и одновременно в социальную сферу, человека, городской округ может превратиться в промышленное гетто. Сегодня у нас уже есть первые обнадеживающие результаты.

— И какими же были первые шаги?

— Начали с того, что утвердили генеральный план по привлечению инвестиций на объекты социальной сферы. И первым делом — на обеспечение детскими садами детей в возрасте от 3 до 7 лет. На 1 июля 2013 года мы решили эту задачу, хотя сроки ее выполнения уходили аж в 2015 год.

За последние два года мы построили 6 семейных детских садов, вернули в собственность муниципалитета детсад в микрорайоне Центральный (на 250 мест). При поддержке регионального министерства образования нашли хорошее решение: переоборудовали помещения работающих с неполной нагрузкой пригородных школ в Шиморском и Досчатом под детские группы 5–7 лет. На наш взгляд, такой подход реально способствует подготовке детей к школе.

Конечно, у нас еще не закрыта проблема с размещением детей в детсады от полутора до трех лет. Поэтому в прошлом году мы взялись при поддержке правительства области за строительство большого детского сада на 240 мест. Надеемся, что в конце 2014 года — начале 2015 года введем его в строй. Признаюсь, за этим фактом стоит огромная работа, и не только наша. Условия для ее выполнения создает и социальная политика губернатора.

По-европейски … в голом поле

На сегодня демографическая стратегия округа органично дополняется новыми положениями. В их разработке активно участвуют представители муниципальной власти, градообразующего предприятия, духовенства, предпринимательства, общественности. В комплексе эти меры дадут нам главное: возможность увеличить продолжительность жизни, повысить рождаемость и удержать наших детей в Выксе для дальнейшей жизни и работы.

В частности, сегодня активно занимаемся строительством инженерных сетей для многодетных семей. Прошедший год стал удивительным тем, что впервые за мою деятельность мы подошли к европейскому уровню работ, когда в голом поле, где нет ни одного дома, уже проходит асфальтированная дорога, имеются канализационный и водопроводный колодцы, подведена электроэнергия. Представляете себе картину?

Это наш первый опыт. Все 93 участка, которые мы выделили многодетным семьям, обеспечены инженерной инфраструктурой. Все делается с учетом софинансирования областного бюджета. На повестке дня — проект «Чистая вода».

Замечу, что в рамках стратегии мы в течение трех лет решили проблему с врачебным персоналом округа. В 2010 году в нашем городе сложилась угрожающая ситуация, когда средний возраст медработников составлял 60 лет. В 2011–2013 годах произошло значительное обновление кадров, в наш округ приехали 49 врачей. Если бы к решению этой проблемы не приступили 3 года назад, то сейчас медицинские учреждения города остались бы без врачей.

Третье место — для творческих встреч

— Хорошо, вы заложили основу для решения демографической проблемы. Но, согласитесь, ведь она не ограничивается только лишь строительством детских садов. Здесь встают и вопросы соответствующей инфраструктуры для творческого развития юной поросли.

— Вы знаете, тенденция сохраняется. Наш крен — инвестиции в социальную сферу — мы развиваем и дальше. Например, провели в городе ремонт всех библиотек, завершаем его в центральной библиотеке.

Наша задача на сегодня — сделать их работу более эффективной для общества. В связи с этим провели некоторую их специализацию. А именно: значительную часть книг переводим в сельские библиотеки. Одновременно внедряем все данные книжного фонда в электронную базу, чтобы читатель мог получить при электронном запросе любую информацию. При этом в библиотеках освобождается определенное пространство и формируется так называемое третье место. Оно становится местом встреч и общения творческих людей, местом работы с детьми.

Дальше — больше. Сегодня расширяем площади для художественной школы, учитывая тягу молодежи к творчеству. Сейчас в ней занимается около 600 детей, но количество желающих значительно больше. К сожалению, школа не может принять больше из-за отсутствия площадей.

Поэтому мы пошли по пути развития филиальной сети: передали помещения нескольких бывших сельских школ художественной школе, дооборудовали их, в чем нам помог наш депутат Законодательного собрания Краснов. Таких филиалов у нас сейчас три, и они дополнительно охватывают от 60 до 80 ребятишек каждый.

Благодаря сотрудничеству с Ингосстрахом завершаем строительство клуба в селе Борковка на 100 мест общей площадью 900 квадратных метров.

Вместе с ВМЗ и Объединенной металлургической компанией мы близко подошли к теме строительства современного здания для Выксунского металлургического техникума, который вот уже 70 лет находится в стенах Иверского монастыря. Уже почти 30 лет идет разговор о его строительстве для получения студентами более качественного образования. Если вопрос решится, то площадь нового техникума составит 20 тысяч квадратных метров. Согласитесь, это мощные инвестиции в нашу молодежь, в человека.

Здоровье людей — эффективная работа

— Вы вкладываете большие ресурсы в формирование духовного потенциала территории. Но у него должна быть и здоровая основа.

— Согласен. Наша динамика развития предполагает и направление инвестиций в спортивную инфраструктуру. Мы пошли на серьезные затраты, которые измеряются сотнями миллионов рублей.

Так, в 2012 году вернулись к строительству и реконструкции плавательного бассейна и надеемся, что в нынешнем году его сдадим в эксплуатацию. Конечно, одним нам было не осилить эту 25-летнюю стройку. Решение о достройке бассейна из расчета 50 на 50 стало возможным благодаря ответственной социальной позиции ВМЗ.

На начало 2014 года уже освоено более 118 миллионов рублей, приобретено 100 процентов оборудования. Пуск бассейна позволит жителям Выксы не только полноценно заниматься спортом, но и проводить на его базе соревнования российского и международного уровней.

Вы знаете, Выкса — очень спортивный город. Достаточно прийти на стадион в выходной день — все забито по расписанию. В турнирах участвуют порядка 60 команд. За последние полгода в округе прошли несколько региональных и российских соревнований по единоборству, самбо, художественной гимнастике, велоспорту, боксу, на которых выксунские спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета.

Объезд стимулирует развитие

— Игорь Львович, я вижу: на карте округа проложена будущая объездная дорога вокруг города. Насколько она определит дальнейшее его инфраструктурное развитие?

— Мы решили положить конец 20-летним разговорам о строительстве объездной дороги, и нас услышали два года назад. В прошлом году благодаря поддержке губернатора и Дорожного фонда мы проложили первый этап дороги — 2,1 километра, соединили навашинское шоссе с досчатинским. Сейчас вышли на проектирование второго этапа дороги, которая соединит досчатинское шоссе с шиморским. С 2015 года начнется само строительство. Средства областного бюджета выделены. Строительство второго этапа решит транспортные проблемы города, разгрузит его, даст мощный импульс не только развитию территорий в этом направлении, но и, естественно, демографической политике округа.